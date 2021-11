Avete mai visto la sorella di Antonella Clerici? È il suo affetto più grande – FOTO

Avete mai visto Cristina Clerici, sorella di Antonella Clerici? La conduttrice l’ha definita il suo affetto più grande.

Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della vita privata del vostro cantante o attore preferito, anche solo per sentirlo più umano e vicino a voi? Yeslife vi racconta tutti i retroscena e i piccoli momenti “dietro le quinte” dei personaggi più amati della tv (e non solo).

Leggi anche -> Avete mai visto Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci? È uguale a sua madre – FOTO

Cristina Clerici, chi è la sorella di Antonella Clerici?

Leggi anche -> Avete mai visto i figli di Fabrizio Moro? Sono la sua esatta copia – FOTO