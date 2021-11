“Ballando con le stelle”, quali sono le condizioni di Andrea Iannone

Come sta Andrea Iannone? Il concorrente di “Ballando con le stelle” ha avuto un malore in diretta, quali sono le sue condizioni

Andrea Iannone è uno dei concorrenti dell’edizione attuale di “Ballando con le stelle” che sta portando avanti il suo percorso insieme alla ballerina Lucrezia Lando. I due sembrano molto affiatati ed è stata proprio la professionista ad aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute del suo compagno di ballo.

Il pilota, infatti, lo scorso sabato si è sentito male in diretta ed ha fatto preoccupare tutti i presenti ed i telespettatori che da casa fanno il tifo per lui.

Andrea Iannone: come sta il pilota?

Secondo quanto ha affermato la ballerina Lucrezia Lando, il suo compagno ha superato tutti i controlli e i problemi di salute presentati la settimana scorsa. Ora è pronto a tornare in pista, anzi si sta già preparando per le prossime performance.

A quanto pare lo spavento è passato ed i fan possono tornare a seguire la coppia, supportandola e sostenendola.

Ma cosa è successo al concorrente? Iannone era in procinto di sostenere la prova a sorpresa, quando si è sentito male all’improvviso ed è corso in infermeria per eseguire alcuni accertamenti medici.

Si sarebbe trattato di un disturbo gastro-intestinale causato da un uso eccessivo di antidolorifici presi per limitare il dolore alla spalla.

Nonostante tutto, il pilota e la ballerina si sono esibiti con una sensuale bachata, che si è rivelata un successo.

La performance è piaciuta sia al pubblico a casa che ai giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà la coppia per la prossima puntata. Inoltre, c’è chi pensa che i due abbiano una relazione anche lontano dai riflettori.