La vicenda relativa all’attore Lando Buzzanca continua a tenere banco all’interno di “Pomeriggio 5”. Barbara D’Urso, che nelle scorse puntate è parsa sposare la causa dell’attore, ha ospitato proprio oggi il figlio Massimiliano, il quale avrebbe dei conti in sospeso con Francesca Della Valle, compagna del noto attore. Intervistato dalla conduttrice, l’uomo si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni inerenti a suo padre, che non hanno mancato di sconvolgere i telespettatori. Ad un certo punto, persino Barbara è stata costretta ad intervenire per zittire l’ospite.

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso interviene contro l’ospite: “Qui non si bestemmia!”

Ospite di Barbara D’Urso e del suo programma “Pomeriggio 5”, Massimiliano Buzzanca ha chiarito di fronte al grande pubblico la verità in merito allo stato di salute di suo padre. “Se avessi rivelato due anni fa quali fossero le condizioni di salute di mio padre, forse questa situazione non si sarebbe verificata“: questo il rimpianto dell’uomo, che si è ovviamente riferito alla vicenda che coinvolge Francesca Della Valle, compagna dell’attore.

Quest’ultima, infatti, ha manifestato svariate volte la volontà di sposare Lando, nonostante le condizioni di quest’ultimo appaiano critiche. “Papà ebbe un declino già due anni fa, ma ad oggi non è più riconoscibile” – ha proseguito Massimiliano, che nel parlare della malattia paterna si è trovato in enorme difficoltà – “Non è più capace di intendere e di volere al 100%. Mi fa una grande pena“.

Con tristezza e profondo rammarico, Massimiliano ha spiegato a Barbara che l’attore stesso, in alcune occasioni, si è mostrato cosciente della propria situazione. “Quando si rendeva conto di cosa gli stava accadendo, gli uscivano tutti i santi da gennaio a dicembre” – questa la cruda verità dell’uomo, che la D’Urso ha pensato bene di interrompere preventivamente – “No, qui non si bestemmia!“.

Massimiliano, più che avvilito a causa della vicenda che coinvolge Lando, non ha nascosto di non apprezzare particolarmente Francesca Della Valle. La donna, secondo il suo punto di vista, si starebbe approfittando della fragilità di suo padre per fare i propri interessi.