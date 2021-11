Belen e la crisi con Antonino, Fabrizio Corona rivela come stanno le cose

Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbese sì o no? Ci pensa Fabrizio Corona a chiarire tutto: le sue parole non mentono

Belen Rodriguez e la crisi con il suo amato Antonino Spinalbese. È questa una delle questioni di cuore che attanaglia il gossip ed i curiosi nelle ultime settimane. Le voci si rincorrono, i particolari non sfuggono ma loro non parlano. Restano in silenzio e fanno parlare gli altri. Del resto Belen ci è abituata a tutto questo, le sue storie d’amore sono state sempre sotto gli occhi dei riflettori.

Non solo quella con il suo ex marito, Stefano De Martino, ma anche quella con Fabrizio Corona. I due sono stati insieme tre anni, quelli che hanno dato di certo, alla modella, la ribalta che cercava. Il re dei paparazzi era sulla cresta dell’onda ed essere la sua compagna l’ha portata in alto. Ora è proprio lui, Fabrizio Corona che parla della sua ex e della sua situazione sentimentale.

Belen e Antonino, la verità di Fabrizio Corona

Belen e Fabrizio Corona sono rimasti in ottimi rapporti. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando stavano insieme. Si tratta di 10 anni fa, i due hanno intrapreso strade diverse e la loro storia fa parte del passato ma oggi, come rivela l’ex re dei paparazzi, sono “molto amici”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Ci sono Albe che non tramontano mai”, Alba Parietti la cover Max ritorna: nuda come mamma l’ha fatta – FOTO

È stato proprio l’ex marito di Nina Moric a parlare di Belen ai microfoni dei giornalisti. Il fotografo dei vip è stato ospite per l’inaugurazione del locale Jet Set Club di Terracina ed i giornalisti lo hanno inondato di domande.

Immancabile il riferimento a Belen e alla crisi che sta attraversando con il suo Antonino. “Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare” ha detto. Una frase misteriosa ma che lascia intendere che tra l’argentina e l’hairstyle sia davvero finita. Le domande incalzano per capire se davvero si possa parlare di capolinea ma Corona non smentisce e non conferma.

Alla fine però si lascia andare ad una precisazione: “Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Il sole sei tu”. Soleil Sorge, con gli short strettissimi è mozzafiato – FOTO

L’ex paparazzo lascia nel dubbio ma le sue parole non sono altro che la conferma che qualcosa si sia rotto davvero tra Belen e Antonino.