Bruno Danovaro è instancabile, ogni giorno una nuova sfida, ogni giorno un nuovo traguardo. Il campione non si ferma mai.

Bruno Danovaro è il poliedrico campione imbattuto da 112 match nelle arti marziali pro, nulla riesce a scalfirlo, nulla riesce ad arrestare le sue performance. A breve combatterà nel Ju Jitsu pro circuito di Abu Dhabi, uno dei più prestigiosi al mondo.

Il campione è molto attivo nel sociale, donare un sorriso e tanta positività sembrano essere solo alcuni dei suoi tanti obiettivi che sta portando tutti a termine. Solo grandi successi per Bruno che è prontissimo a nuove sfide.

Bruno Danovaro eletto Business Celebrity

La scorsa settimana, Bruno Danovaro è stato eletto Business Celebrity, un valore aggiunto che va ad arricchire un precedente titolo, quello di Businessman tra gli uomini più potenti al mondo. Grazie alla sue incredibili doti fisiche, Bruno è il 99esimo Businessman più potente al mondo. La classifica pubblicata dai colleghi dello Houston journal vedeva come primo eletto il Presidente Clinton.

Danovaso grazie anche alla sua carriera ha avuto l’opportunità di conoscere molte persone potenti ed influenti, oggi sono tutti suoi carissimi amici. Di dominio pubblico è la fraterna amicizia con il cantante Tony Renis che ha più volte invitato Bruno a cantare negli Stati Uniti dinanzi a platee di spessore e cene di Gala. Importante è anche il rapporto con la famosissima L. Gambi, affermata cantante jazz di caratura internazionale.

Bruno è davvero instancabile, di ritorno dalla “Merano Wine Festival”, evento al quale ha partecipato come testimonial sportivo in Puglia ed in Umbria, ha fatto tappa anche alla prestigiosissima Fieracavalli di Verona. In questa occasione il campione internazionale è stato ospite dello stand Associazione Quarter Horse Italia, accompagnato da papà Giuseppe, ex avvocato e professore di filosofia, impegnato nella divulgazione dotta della cultura dei Nativi americani, avendo vissuto per molti anni con loro.

Giuseppe, oggi scrive su varie riviste dell’argomento in questione, compresa la rivista specializzata Western Side, inoltre ha affidato al figlio la promozione del suo romanzo “Luci nella Prateria”. Proprio in Fieracavalli si è raggiunto l’accordo di rendere canzone da versi scritti da Giuseppe Danovaro, attraverso Alice Fusaro, in arte Ally Joyce, cantante country con doti canore e di cantautrice notevoli. Il campione businessman Bruno Danovaro è già all’opera per portare in alto il padre e Ally Joyce.