Elisabetta Canalis, sguardo seducente e outfit esplosivo, la cerniera scende giù. La posa della showgirl regala una visione mozzafiato: tripudio di curve

Simbolo di un’intera epoca, Elisabetta Canalis rappresenta un ineguagliabile punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. Da Sassari a Los Angeles, la showgirl ha esportato la sua bellezza anche all’estero, elevando il fascino italiano nell’immaginario collettivo.

La svolta definitiva per la sua carriera avviene con l’ingaggio per il programma “Striscia la Notizia” come velina mora, al quale seguono numerose altre esperienze. Recita in diverse pellicole e fiction di successo, mantenendo sempre più viva l’attenzione del pubblico.

Anche la vita privata della showgirl suscita molta curiosità, a causa soprattutto delle note storie d’amore che hanno fatto sognare numerosi fan. Dopo la famosa relazione intrattenuta con l’ex calciatore Christian Vieri, è quella con George Clooney a conquistare le copertine dei giornali di gossip. Attualmente si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove ha sposato l’attuale marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis, la sensualità del suo fascino inarrivabile

Il 2021 rappresenta l’anno del ritorno in patria di Elisabetta Canalis, conduttrice di “Vite da copertina“, ed in coppia con Nicola Savino per la terza puntata della nuova stagione di “Le Iene“, prestandosi nel frattempo come testimonial per “San benedetto”. Ma anche sui social continua a ottenere clamorosi risultati, con 2,9 milioni di followers pronti ad ammirarla ad ogni suo post.

Sensualità e stile sono ingredienti fondamentali della pagina Instagram dell’ex velina, costellata di scatti mozzafiato della sua intramontabile e straordinaria bellezza, che ancora oggi si rivela un inimitabile punto di riferimento. Lo dimostrano gli ultimi due scatti pubblicati, in una travolgente ventata di seduzione che investe il web

La prima immagine è uno strepitoso primo piano, con il taglio di capelli medio scalato e rigorosamente castano a incorniciare il volto regolare ed intrigante, reso tale dallo sguardo estremamente magnetico.

Segue la foto dell’outfit, composto dalla tuta jumpsuit con dettaglio di cerniera centrale, posizionata proprio all’altezza dell’esplosivo décolleté, per la profonda scollatura che lascia ancora una volta i fan senza respiro.