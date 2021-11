La moglie di Costanzo ha fatto una confessione privata che ha lasciato senza parole i fan: ecco cosa ha raccontato.

La vediamo tenere le redini di alcuni dei maggiori programmi televisivi di Canale 5, da “Uomini e Donne”, “Amici, “C’è Posta per Te”. Maria De Filippi è una vera mattatrice sempre garbata e mai fuori luogo, composta e a modo nel porsi e discutere con i suoi ospiti, pacata e con un tono di voce suadente che tranquillizza e rassicura.

Una donna che ha conquistato negli anni il pubblico con professionalità e soprattutto la sua umanità che traspare sempre nonostante la popolarità raggiunta. Ieri ad “Amici” il figlio di D’Alessi, Luca, in arte LDA, le ha chiesto in confidenza se lei ha “mai avuto paura di sbagliare“.

Queste parole hanno risvegliato grandi ricorsi nella conduttrice, che ha ammesso di aver sempre paura di sbagliare anche se questa paura deve essere il carburante per farci andare avanti. Ecco le sue parole.

Maria De Filippi parole che fanno pensare, anche lei ha sofferto molto

“Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto. Venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco. Io sono andata in onda lo stesso perché ci dovevo andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo”.

Poi Maria ha continuato: “Era un periodo in cui io uscivo da programmi andati bene e mi misuravo per la prima volta su un altro terreno. Ti assicuro che quella mattina quando uscirono i dati, felice non ero. Volevo mollare”.

Parole composte che però hanno racchiuso tutta la sua frustrazione più profonda e hanno rivelato un vero e proprio flop televisivo accaduto anche a lei.

La De Filippi non ha fatto il nome del programma in questione, anche se con buona probabilità si riferiva a “Colpo di Scena” andato in onda circa un anno prima di “C’è Posta per Te”. Proprio riferito al celebre show del sabato sera, la conduttrice ha poi svelato che una volta imbastito lo schema del nuovo programma andò a Milano per raccontarlo a due suoi fidati che la fermarono subito.

“Mi dissero in assoluta buona fede: Tu questo programma non sei in grado di farlo“. La De Filippi però non si è fermata e oggi la trasmissione è una delle più amate di sempre con uno share in crescita anno dopo anno.