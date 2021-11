Federica Panicucci sostituita, Mediaset ha ufficialmente deciso? I dettagli

In Mediaset si discute sul futuro di Federica Panicucci: la conduttrice dice addio a Mattino 5? Ecco tutte le indiscrezioni su quanto sta accadendo

Tra i programmi cult del palinsesto di Canale 5 troviamo il contenitore di informazione e intrattenimento di Mattino 5. Le ultime notizie che arrivano da Giuseppe Candela annunciano un ipotetico cambio di rotta per il programma mattutino. Mediaset starebbe pensando a una sostituzione che andrebbe a modificare nettamente le dinamiche della trasmissione e che porterebbe il pubblico a dover salutare Federica Panicucci. Ecco tutto quello che sta accadendo all’interno dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Federica Panicucci lascia Mattino 5? Per lei pronta una conduzione su Italia 1

Da diverso tempo Mediaset è ormai al lavoro su un nuovo piano editoriale mirato a focalizzare una certa attenzione sull’informazione e i contenuti di approfondimento. Non sono passati inosservate le modifiche effettuate a Pomeriggio 5, nel quale troviamo un netto calo degli spazi dedicati all’intrattenimento.

Seguendo questa linea anche Mattino 5 potrebbe subire un cambiamento piuttosto radicale alla conduzione. Le ultime indiscrezioni vedono la sostituzione di Federica Panicucci, al suo posto potrebbe subentrare Simona Branchetti. Confermata invece la presenza di Francesco Vecchi che manterrebbe il suo ruolo nel contenitore di Canale 5.

Questa decisione potrebbe essere anche la conseguenza di un nuovo ruolo che Mediaset avrebbe in serbo per la conduttrice. Federica Panicucci potrebbe tornare al timone de “La Pupa e il Secchione”, in arrivo con una nuova edizione su Italia 1 nel 2022. La volontà sarebbe quella di mantenere la presentatrice su programmi più di intrattenimento, lasciando Mattino 5 nelle mani di giornalisti professionisti.

Una notizia che lascia sorpreso il pubblico, ormai affezionato alla conduttrice, ma che potrebbe preannunciare nuovi progetti per uno dei volti più noti di Mediaset.

In attesa di scoprire se quest’indiscrezione verrà confermata nel frattempo Federica Panicucci è stata annunciata come madrina del concerto di Capodanno che si terrà in diretta su Canale 5 il 31 dicembre. La conduttrice sarà affiancata da Al Bano e avrà il compito di intrattenere i telespettatori e accompagnarli alla mezzanotte del nuovo anno.