Un grande amico di Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato del futuro del talento di Frattamaggiore.

In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano non ha firmato il nuovo contratto e se non arriverà l’intesa, da gennaio sarà libero di negoziare di trattare con un nuovo club. Questa situazione sta probabilmente agitando anche il numero 24: in questo avvio di stagione, il nativo di Frattamaggiore non ha ancora mostrato pienamente il suo incredibile talento e ha sbagliato qualche rigore di troppo.

Il Napoli sta volando in campionato ma adesso arrivano gli impegni difficili: Luciano Spalletti spera di vedere finalmente il vero Insigne. Un grande amico dell’attaccante classe 1991 ha intanto rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Futuro Lorenzo Insigne: le dichiarazioni del suo grande amico

Il tifosi del Napoli, ogni giorno che passa, hanno sempre meno fiducia in un rinnovo che -stando ai rumors- sembra più lontano che mai. Le parti non riescono ad avvinarsi, con il club che vuole ridurre l’ingaggio all’esterno. Un grande amico del numero 24 azzurro, l’attore Salvatore Esposito, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport.

“Insigne da nostro capitano merita tutta la nostra stima e fiducia. Quello che accade fuori dal campo riguarda lui e la società: qualora le strade dovessero dividersi resterà comunque un bel ricordo”, ha detto in primis l’uomo che presta il volto a Gennaro Savastano in ‘Gomorra – La serie’. “So per certo che la volontà sua è quella di voler restare a Napoli e di chiudere la carriera nella sua città“, ha svelato il 35enne.

Tralasciando quindi i discorsi estranei al calcio giocato, focalizziamo l’attenzione sul prossimo turno di campionato: il Napoli volerà a Milano per sfidare l’Inter in un match delicatissimo per le ambizioni degli azzurri.