Adriano Celentano e lo sfogo sui social sul re della tv: “Caro Costanzo…”

Adriano Celentano è un artista a trecentosessanta gradi che con il suo talento ha conquistato nel corso degli anni milioni di italiani e la fama a livello internazionale. Cantante, autore, attore, il molleggiato ha lasciato il segno in ogni occasione e ancora oggi non rinuncia ad inseguire i suoi sogni e a dire la sua.

In particolare, ultimamente ha trattato sui social un argomento molto interessante ed ha fatto riferimento ad uno dei conduttori più conosciuti dal pubblico italiano.

Adriano Celentano, il post sui social è virale

Adriano Celentano ha appena pubblicato un post sui social che è diventato virale e non è passato inosservato. Ha trattato un tema molto particolare, vale a dire i talk show. In particolare ha fatto riferimento all’istigazione all’odio e alla rabbia che in quasi tutte le trasmissioni esce allo scoperto.

“Il capostipite di questi distributori di odio, non voglio fare nomi altrimenti non viene radiato, è un tipo grassottello coi baffi non sempre tagliati bene… Individui chiamati apposta per parlare sopra a chi (con pacatezza) dice cose sensate, in modo che l’onda nera dell’odio sgorghi come un fiume in piena nelle case degli italiani”. Ha scritto sul post.

Leggendo le sue parole, qualcuno ha pensato che si trattasse del re dei Talk show, vale a dire Maurizio Costanzo. Ma Celentano precisa: “Caro Costanzo, detto anche Maurizio il grande, quando parlavo del grassottello coi baffi non sempre tagliati bene non mii riferivo a te. Tu, anche quando attacchi non sei mai arrogante. Sai com’è, a volte i giornalisti non capiscono”.

Il molleggiato ha poi annunciato un suo possibile ritorno in televisione proprio per parlare della cerchia di conduttori che non piacciono al cantante. Ha affermato, infatti, che ce ne sono molti che dovrebbero cambiare mestiere. E voi cosa ne pensate?