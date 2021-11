Charlene di Monaco è stata nuovamente allontana da Palazzo Reale, e mentre resta ricoverata nascono gossip a proposito di un grave tradimento.

Non c’è pace per la principessa Charlene di Monaco, che da quando è tornata a casa non riesce a scollarsi un attimo di dosso le attenzioni del mondo del gossip. Dopo un lungo periodo di malattia in Sudafrica la principessa ha deciso di tornare dai suoi figli e dal principe Alberto, ma con lei sono arrivati numerosi gossip che non sembrano intenzionati a zittirsi. Charlene, infatti, non è rimasta a lungo con i suoi familiari ma ha deciso di essere ricoverata in una clinica privata. C’è chi pensa che questa scelta sia stata dettata da un desiderio di porre fine alla relazione con il principe, ma le opinioni sono contrastanti.

Charlene di Monaco ha tradito il principe Alberto con Vladimir Doronin? Una fonte anonima confessa

Sappiamo che nei giorni scorsi, in seguito al suo ritorno a Monaco, la principessa Charlene è stata nuovamente ricoverata in una struttura di cura privata. Le motivazioni del ricovero non sono state specificate a Palazzo, per cui non sappiamo quali siano attualmente le condizioni della donna. In seguito ai numerosi gossip nati intorno alla vita privata della famiglia reale il capo dei Grimaldi ha svelato che Charlene “non era in grado di affrontare la vita pubblica e quella familiare”, ma ha respinto con decisione tutte le ipotesi riguardanti una crisi matrimoniale. Contemporaneamente, però, si è scoperto che la principessa ha ricevuto più volte il sostegno affettivo di Vladimir Doronin, un caro amico che si trovava al royal wedding nel 2011 con l’allora fidanzata Naomi Campbell. Nonostante siano passati più di dieci anni dalla celebrazione del matrimonio il miliardario e la principessa si tengono ancora in contatto, e una fonte interna a Palazzo ha raccontato che “l’intera situazione è molto complessa e confusa, ma Charlene e Vlad hanno trascorso del tempo insieme”.

A fronte dei nuovi gossip nati a proposito di un possibile tradimento è intervenuto anche il principe Alberto, che ha ripetuto più volte che l’allontanamento della principessa Charlene da Palazzo non ha niente a che fare con il loro matrimonio. “Probabilmente lo dirò più volte, ma questo non ha nulla a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia molto chiaro. Questi non sono problemi all’interno della nostra relazione. Non c’entrano col rapporto tra marito e moglie. È di natura diversa” ha spiegato in una delle interviste più recenti.

Eppure il testimone che ha spifferato tutto al The Sun ha raccontato una storia ben diversa. Nel frattempo la principessa ha saltato le celebrazioni della Festa Nazionale di Monaco, e il suo staff ha avvisato il pubblico che la reale continuerà a mancare dalla scena anche durante le prossime settimane.