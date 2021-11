Giulia Salemi ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha tolto il fiato ai suoi numerosi fans: nel giro di pochi minuti, il post ha fatto record di likes

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del momento. Il suo percorso televisivo è cominciato un po’ di anni fa, poi è diventata “virale” quando indossò un abito arancione al Festival del Cinema di Venezia che fece molto discutere. Successivamente è riuscita a “spogliarsi” dei pregiudizi partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di fare colpo su tantissime persone che hanno cominciato a seguirla sui social e che da allora non l’hanno più mollata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Vanessa Incontrada sconvolge tutti. Fan sbalorditi: “Ne vai fiera?”. La notizia è virale

Era forse troppo acerba tre anni fa, per questo partecipare nuovamente dopo un paio di edizioni è stata la decisione migliore che potesse prendere per la sua carriera. Giulia ha il sogno di diventare una conduttrice e, giorno dopo giorno, sta riuscendo a realizzarlo e ad arrivare dove in tanti non sono stati in grado di fare.