“GF Vip”, la confessione piccante in prima serata: “Ha tentato di baciarmi”

Questa sera è entrata nella casa del GF Vip una nuova concorrente: Maria Monsè. In questa occasione, ha avuto modo di rifare quattro chiacchiere con Amedeo Goria

Maria Monsè è una nuova concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha partecipato anche alla terza, ma per un tempo troppo breve e per questo ha deciso di riprovarci e di tentare una rivincita. Alfonso Signorini ha notato subito gli strani sguardi di Amedeo Goria (ex concorrente presente in studio in quanto eliminato) e ha deciso di interrogarlo e chiedergli che rapporti ci fossero tra lui e Maria. A chiarire la loro conoscenza è stata Maria Monsè, che ha rivelato un retroscena su di loro.

GF Vip, Maria Monsè racconta il retroscena su Amedeo Goria: “Ha tentato di baciarmi”

Maria Monsè ha ricordato al pubblico che lei e Amedeo Goria si sono conosciuti circa trent’anni fa, sul set del film “Annarè” con Gigi D’Alessio. Lei interpretava proprio la protagonista e nel cast c’era anche Amedeo Goria, che all’epoca era sposato già da un bel po’ con Maria Teresa Ruta.

“Niente, è semplicemente successo che all’epoca, mentre stavamo girando il film, è success una cosa. Un giorno, in ascensore, Amedeo ha tentato di baciarmi“. Alfonso ha fatto notare che Amedeo era già sposato con Maria Teresa, ma lui ha sottolineato che in quel momento erano in crisi e che per questo tendeva a provarci già con altre donne. Maria non ha ceduto alle lusinghe del giornalista, anzi, proprio per questo non prova per lui una particolare simpatia.

Il pericolo però è stato scampato: Amedeo è stato eliminato già un bel po’ di puntate fa e Maria potrà fare questo percorso nella casa con completa tranquillità.