“Ballando con le stelle” colpo di scena inaspettato: forti perplessità in studio

Serata molto movimentata quella di sabato a “Ballando con le stelle”. La decisione non convince affatto la giuria

Una serata movimentatissima quella di sabato a “Ballando con le stelle”, il talent show di Milly Carlucci che mette alla prova i vip con il ballo.

Proprio per loro un inizio scoppiettante con una prova a sorpresa nella quale ogni concorrente ha dovuto ballare per 25 secondi con il proprio maestro e poi da solo per cercare di raggiungere il tesoretto assegnato dalla giuria.

Si tratta di 30 punti importantissimi che hanno poi decretato un colpo di scena inaspettato.

“Ballando con le stelle”, l’eliminazione fa discutere: ecco perché

L’eliminazione di sabato a “Ballando con le stelle” ha lasciato tutti un po’ perplessi. A lasciare la gara sono stati Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, una delle coppie più amate ma anche apprezzate dalla giuria.

La bionda concorrente prima della comunicazione dell’esito aveva detto chiaramente che non voleva andare via e invece. “Non voglio andare via, voglio restare qui” aveva detto la Gascoigne.

Il tesoretto dei 30 punti della giuria è stato molto importante. I punti sono andati a Andrea Iannone e Lucrezia Lando che sono arrivati in testa alla classifica. Il tesoretto degli ospiti, Lillo Petrolo e Paolo Calabresi che hanno portato a casa 50 punti, invece, è stato diviso tra Memo Remigi e Federico Lauri con 25 punti a testa. Già questa assegnazione ha creato brontoli e malumori. Poi è arrivato il verdetto dell’eliminazione e la situazione è peggiorata.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale hanno perso lo spareggio contro Alvise Rigo e Tove Villfor. La loro eliminazione è stata molto criticata dalla giuria di “Ballando con le Stelle” in primis da Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che, senza peli sulla lingua, ha detto: “Allo spareggio dovevano andarci Andrea Iannone e Memo Remigi!”.

I due hanno detto chiaramente che non erano affatto d’accordo con l’eliminazione di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, tra le coppie che si sono impegnate di più e che hanno mostrato dei miglioramenti evidenti, ecco perché meritavano di arrivare in finale secondo i giurati.