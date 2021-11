Terremoto in Rai, Elisa Isoardi pronta a tornare: farà fuori un grande nome

Elisa Isoardi torna in Rai? La conduttrice potrebbe arrivare in uno dei programmi più amati e fare le scarpe ad una collega

Elisa Isoardi è uno dei volti storici della Rai ma ormai è assente da un po’ di tempo dagli schermi. Dopo la sua partecipazione a “Ballando con le stelle” non ci sono stati esiti positivi dal punto di vista lavorativo e così la bella conduttrice si è messa ancora una volta in gioco, in casa Mediaset, con “L’Isola dei famosi”. Anche questo reality non ha sortito però gli effetti sperati ed oggi la bella Elisa è ancora orfana di un programma.

Ne ha parlato ieri da Mara Venier, a “Domenica In” visibilmente commossa, si è lasciata andare più volte alle lacrime. “Mi piacerebbe tornare a condurre perché è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla – ha ammesso la Isoardi che ha confessato – Sono ferma da un po’, una pausa forzata”.

Elisa Isoardi, per lei la conduzione di un programma

Per molti però questa pausa forzata di Elisa Isoardi potrebbe durare ancora per poco. Si potrebbe verificare, infatti, un vero terremoto in casa Rai.

Secondo le indiscrezioni, l’ex di Matteo Salvini potrebbe diventare il volto dell’intrattenimento mattutino del week-end Rai. Si parla, infatti, di un suo possibile arrivo a “Uno Mattina in famiglia” al fianco di Tiberio Timperi. Se così fosse la Isoardi farebbe fuori Monica Setta.

Da tempo si vocifera, infatti, che tra la Setta e Timperi non corra buon sangue e forse per questo lei vorrebbe lasciare per intraprendere altri progetti. Per i ben informati l’arrivo della Isoardi ieri a “Domenica In” sarebbe il segnale positivo per il suo rientro in azienda.

Per capire se la cosa sarà confermata ci vorrà certo del tempo. Il messaggio della Isoardi è stato piuttosto chiaro. Ma come la stessa Mara Venier le ha ricordato l’amore del pubblico, se c’è, non muore mai ed Elisa è molto amata.

“Ti possono togliere i programmi ma non l’affetto del pubblico – le ha ricordato la Zia nazionale – A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui. Il nostro lavoro va e viene. Quando sei triste ricordati queste parole”.