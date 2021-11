Benessere e salute: 5 alimenti da consumare in caso di raffreddore

L’inverno è sempre più vicino: scopri come proteggere al meglio il tuo corpo a partire dall’alimentazione: il rimedio è a tavola.

L’interno si avvicina. L’arrivo delle temperature più fredde dell’anno non è mai piaciuto a nessuno. Temperature prossime allo zero, raffiche di vento freddo e gelo sin dal primo mattino non sono proprio l’atmosfera adatta per iniziare la giornata. Oltre a coprirsi bene, bisognerebbe curare l’alimentazione per proteggere al meglio il proprio organismo da febbre e sintomi influenzali trascinati dalle stagioni più rigide. Il rimedio? Come sempre è pronto in tavola: scopriamo i 5 alimenti per da consumare in caso di raffreddore.

Allarme raffreddore: 5 alimenti consigliati

brodo di pollo: ottimo anche arricchito con verdure e funghi. Il calore del brodo riscalderà tutto l’organismo con una grande dose di vitamine e minerali. Questo piatto contribuisce ad affettare i sintomi del raffreddore: aiuterà a innalzare le difese immunitarie e a curare i bronchi infiammati.

zenzero: anche lo zenzero apporta notevoli benefici per il corpo. Tagliatelo a fettine sottili e mettetelo in infusione in acqua bollente; infine aggiungete un cucchiaio di miele. Lo zenzero aiuterà a liberare le vie respiratorie e ad alleviare la tosse.

aglio: crudo o cotto, da solo o in una preparazione con altri cibi; l'aglio è sempre un'ottima idea contro il raffreddore. Formidabile antibatterico e antivirale naturale, l'aglio aiuta a rafforzare le nostre difese immunitarie.

salmone: come sardine o sgombro e altri pesci grassi, il salmone è ricco di omega-3 e vitamine, oltre a spiccate proprietà antinfiammatorie. Ottimo al cartoccio con il limone.