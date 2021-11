Katia Ricciarelli sta malissimo nella casa del Grande Fratello, è malata e non la vuole più nessuno: presto potrebbe lasciare la Casa.

Per Katia Ricciarelli le cose si mettono sempre peggio. La cantante ha fatto parecchie uscite infelici durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, e né i coinquilini né il pubblico sembrano intenzionati a sopportarla a lungo. Nel tentativo di salvarsi la pelle la Ricciarelli se l’è presa con Miriana Trevisan, che l’ha mandata in nomination all’improvviso.

Katia Ricciarelli e il tradimento di Miriana Trevisan, non la perdonerà mai

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Emma Marrone, la FOTO nelle stories è qualcosa di illegale: la cantante si mostra senza…

“Mi spiace che piange ma bisogna anche assumersi le proprie responsabilità, anche a me attaccarono tutte quando nominai Raffaella, ma non mi misi a piangere” si è lamentata Katia Ricciarelli con Manila Nazzaro. La cantante ce l’ha con Miriana Trevisan, e non sembra essere disposta a perdonare l’ex amica. “Passi tutto il tempo con Katia, Katia ti ha riaccolto. Quella roba lì per Katia era tutto azzerato, doveva esserlo anche per te… è un tradimento puro” ha commentato. “Che brutta roba veramente. Ci sta che uno si nomini, ma un minimo di coerenza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Ma cosa sei??”, Elisabetta Gregoraci sul tetto di Roma. La visuale blocca persino la Capitale – FOTO

Tra una lamentela e l’altra, però, la Ricciarelli sembra essersi ammalata. Alex Belli ha raccontato che dopo la nomination da parte di Miriana Trevisan la soprano ha accusato alcuni problemi di salute, che potrebbero costringerla ad abbandonare la casa prima del tempo. Alcuni followers del Grande Fratello vip si chiedono se la presunta malattia non faccia parte di una messa in scena, elaborata dalla cantante per poter abbandonare la Casa senza subire la sconfitta del voto del pubblico. Tutti, infatti, la danno già per persa.

Katia Ricciarelli non ha mai smesso di lamentarsi del tradimento della Trevisan. “Non voglio più ristabilire un rapporto con lei” ha messo in chiaro, e adesso sembrerebbe addirittura disposta ad abbandonare la Casa prima del tempo piuttosto che trascorrere un minuto in più in sua compagnia.