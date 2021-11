“Se sono diventato cieco è per te” Miriam Leone, una bellezza fuori dal comune: l’ultima FOTO lascia senza fiato

Miriam Leone, la bellissima attrice in una foto destinata a rimanere nell’immaginario collettivo per molto tempo.

Definita tra le Miss Italia più belle di sempre, Miriam Leone è ancora oggi tra le donne più affascinanti. Lasciate le passerelle, la splendida catanese è ormai da tempo un’attrice affermata; vanta numerose collaborazioni ed un curriculum da invidia. Ma nonostante l’incredibile successo che la investe da anni, Miriam rimane una donna semplice.

Spesso acqua e sapone, i fans scorgono in lei una bellezza fuori dal comune ed un’eleganza nel portamento. Ogni foto è un tripudio di emozioni e l’ultima postata sui social non è da meno, qualcuno ha persino affermato senza mezzi termini: “Se sono diventato cieco è solo per te Miriam!”.

Miriam Leone, bellissima e affascinante; l’ultima foto lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Federica Pellegrini, V.M.18 anni. La FOTO scalda gli animi, vola il reggiseno e gli slip?

Un viso che sprigiona tutta la sua bellezza senza che il make-up possa ostacolarne la visione, lo sguardo si fa fulminante, fissarla negli occhi senza reazione è impossibile. Miriam in questa foto è assolutamente bionda per un motivo ben preciso, lo spiega l’attrice stessa: “Eva Kant ha da dirci, dal passato, sul presente, sul futuro, sul possibile equilibrio del bianco e del nero… non vedo l’ora che sia il 16 DICEMBRE e che esca Diabolik Il film… e voi? 🍎❤️‍🔥”.

L’attesa ha i giorni contati, tra meno di un mese uscirà la pellicola. Abituati alla folta chioma rossa della Leone, questo cambio di look è stato uno choc per il web che comunque ama ed apprezza anche questa versione. I commenti sono un elogio alla sua bellezza, più o meno velati come quello sopra riportato nel quale domina la componente erotica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Justine Mattera, tutina cucita addosso e curve da infarto. Visione indimenticabile, fan in tilt – FOTO

“Sei sempre bella e brava per me😍 bruna rossa o bionda il tuo sorriso arriva prima di tutto insieme ai tuoi occhi stupendi” le scrive una fan. Anche tra le storie vi sono i continui riferimenti al suo ultimo personaggio, per la gioia dei fans che amano seguirla in ogni suo progetto lavorativo anche se gli scatti rubati nella sua quotidianità sono i preferiti.