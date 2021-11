Adriana Volpe ha conquistato tutti in occasione della puntata del Grande Fratello Vip: con un abito blu scollato e pieno di brillantini ha illuminato la serata

Adriana Volpe è una delle due opinioniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato in inverno del 2020 al programma, stavolta è seduta in studio in vesti completamente diverse. Nel giro di pochissime puntate ha decisamente conquistando il pubblico da casa, venendo definita da parte di tutti una vera e propria regina. Dice sempre quello che pensa, riesce ad essere la voce del popolo in moltissime occasioni e ogni volta guadagna sempre più consensi.

Adriana Volpe e il look scelto per la puntata: un vero incanto

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a A d r I a n a V o l p e ( @ a d r I a n a v o l p e r e a l)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Chi è Patrizia Pellegrino, la nuova concorrente del ”Grande Fratello Vip”

Adriana questa sera, prima di andare in onda, ha pubblicato un video per anticipare l’outfit scelto per questa puntata: un abito blu pieno di brillantini che ha illuminato lo studio. “Iniziamo la settimana così! Vi piaccio?” ha scritto come didascalia del post.

I commenti non si sono certamente sprecati: una pioggia di complimenti per una delle opinioniste più amate della storia del programma. In queste settimane Adriana è diventata sempre più popolare, guadagnando consensi da parte del pubblico che lo scorso anno l’ha seguita in occasione della quarta edizione e che l’ha apprezzata, rimanendoci poi male quando Adriana è stata costretta a lasciare la casa per motivi di salute.

Adesso i suoi fans hanno decisamente più occasioni per viverla al meglio, avendo quasi un dejavù di quando lo scorso anno avevano modo di vederla ogni giorno all’interno della casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Chi è Maria Monsè, la nuova concorrente del ”Grande Fratello Vip”

Dunque il video ha raggiunto migliaia di likes in pochissimi minuti: per non parlare dei complimenti sicuramente meritatissimi per una delle opinioniste più amate della tv.