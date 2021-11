Aurora Ramazzotti in piena notte allo specchio. Bellezza e sensualità, senza eccessi, in un solo scatto. Instagram impazzisce

Lei è giovanissima, figlia d’arte ma anche una vera star del web. Su Instagram la seguono 2,2 milioni di follower. Proprio con i suoi fan Aurora Ramazzotti condivide non solo foto e momenti della sua quotidianità ma anche riflessioni, momenti di ilarità, scatti di famiglia con mamma Michelle, le sorelline Celeste e Sole, senza dimenticare quelli con il suo fidanzato.

È noto a tutti che Aurora assomigli moltissimo alla Hunziker ma i più attenti hanno notato da tempo che in lei ci sono anche dei tratti orientali. Come è possibile una cosa del genere? Ci ha pensato proprio Michelle a rispondere: nella sua genetica c’è anche un po’ di Asia in quanto tra i suoi antenati c’erano due marinai che hanno sposato donne indonesiane.

Aurora Ramazzotti ed il regalo sexy ai fan: estasi totale

Aurora Ramazzotti non è la tipica ragazza che sui social sgancia scatti super hot che puntano a fare il pieno di like. Per lei il consenso si conquista in diverso modo e fin ad oggi la sua strada, tra normalità, riflessioni e tante risate, le ha dato ragione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Autumn mood”, Bianca Atzei dolcevita trasparente che mostra tutto: attende LUI e non vuole distrazioni – FOTO

Ma è anche giovane, bella e piena di vita la figlia di Eros e così ogni tanto ci riserva qualche scatto d’eccezione in cui esce fuori il lato più intimo e sensuale di sé stessa. È quello che è successo ieri sera. Tra le sue Instagram Stories, i follower più attenti avranno notato uno scatto che non passa inosservato.

Aurora allo specchio in modalità super sexy. Nulla di esagerato e malizioso, ma uno scatto che mette in mostra quanta bellezza, con un pizzico di erotismo, possa esserci in ognuno di noi. L’influencer indossa solo lingerie nera con qualche trasparenza poco sotto il seno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Esplode tutto” Aida Yespica bomba sensuale va fuori di seno: assurda – FOTO

Una visione celestiale ed un sogno ad occhi aperti per i suoi fan. I capelli sono legati in una coda frettolosa ed un ciuffo le riga il viso. Estasi totale e felicità a mille dal web per un regalo così unico da parte della Ramazzotti.