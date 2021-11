“Caduta libera”, Gerry Scotti senza freni contro il concorrente: “Dio li fa e poi…”. Cosa è successo?

“Caduta libera”, Gerry Scotti senza freni contro il concorrente Gabriele: “Dio li fa e poi li accoppia”. Cosa è successo?

“Caduta libera” è il quiz game di Canale Cinque che, ogni sera, tiene compagnia agli affezionati della rete ammiraglia di Mediaset. Nonostante il format non riesca, in termini di dati auditel, a battere la concorrenza de “L’Eredità”, Gerry Scotti si conferma uno dei conduttori più amati della televisione italiana.

Da circa due settimane, i telespettatori fanno il tifo per Michele Marchesi, il concorrente che attualmente veste i panni di “campione del quiz game”. Di puntata in puntata, tuttavia, molti sfidanti sembrano sul punto di soffiargli lo scettro tanto ambito. Quest’oggi, il conduttore ha avuto il suo bel da fare con il concorrente Gabriele: il siparietto andato in onda ha fatto calare il gelo in studio.

“Caduta libera”, Gerry Scotti senza freni contro il concorrente: “Dio li fa e poi…”

Gerry Scotti, nella puntata odierna di “Caduta libera”, ha annunciato il trionfale ingresso in studio di Michele Marchesi, il concorrente che da oltre due settimane è il campione imbattuto del gioco televisivo. Il conduttore, che ha a che fare con lui ormai da parecchie puntate, lo ha accolto con queste parole: “Vorresti dirmi qualcosa che non mi hai ancora detto?“. Michele, dopo averci pensato su, ha replicato così: “Vorrei salutare l’associazione che mi ha introdotto nel mondo dell’improvvisazione teatrale“.

Dopo i saluti iniziali, la gara è entrata nel vivo fino al momento in cui il campione non si è trovato faccia a faccia con lo sfidante Gabriele. Gerry Scotti, incuriosito da quest’ultimo, lo ha incalzato con le proprie domande. “So che sei appassionato di tecnologia, ma questo non toglie tempo ad altri hobby?“- ha chiesto il conduttore, immediatamente stoppato dal partecipante – “No, riesco a coltivare molte passioni, tra cui quella per i videogiochi“.

Gerry, per nulla convinto della risposta del concorrente, gli ha lanciato una provocazione che non poteva passare inosservata: “Sarà contenta la tua fidanzata…“. Provocazione a cui Gabriele ha risposto in maniera inaspettata: “In realtà, ci siamo conosciuti grazie ai videogiochi“. Il conduttore, letteralmente stupito, ha scelto di chiudere il siparietto con un evergreen: “Dio li fa e poi li accoppia“.

Con grande rammarico da parte del conduttore, Gabriele non è riuscito a vincere la sfida contro Michele. Scotti, tuttavia, ha invitato il concorrente a tornare in trasmissione: “Devi riprovarci, noi ti aspettiamo qui!“.