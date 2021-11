Il cantautore e la ballerina hanno condiviso un video nel quale mostrano come condividono la loro quotidianità, facendo sciogliere i cuori dei loro fan

La loro storia d’amore ha fatto sognare i numerosissimi fan che continuano a seguirli con grande dedizione e passione. Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti nel corso della ventesima edizione di Amici di cui entrambi hanno fatto parte, classificandosi rispettivamente al primo e al secondo posto. Una volta terminato il percorso all’interno del programma il loro successo non si è arrestato, anzi. Lei ballerina professionista, lui uno degli artisti emergenti più in voga sul mercato discografico, le loro carriere sembrano aver spiccato il volo. Ma procede a gonfie vele anche la loro relazione e i piccoli momenti condivisi sui social ne sono una prova.

Il VIDEO che fa sciogliere i cuori dei fan: Sangiovanni e Giulia Stabile e il loro momento d’intimità

Nel corso dei mesi la coppia sembra sia riuscita a trovare il giusto equilibrio tra vita privata e pubblica. Il cantautore e la ballerina hanno deciso di viversi soprattutto lontano dai riflettori, ma questo non significa che non vogliano condividere pubblicamente alcuni momenti passati insieme.

Lo hanno fatto anche questa volta, con un video che ha fatto sciogliere il cuore dei loro fan. Un attimo che sa di complicità e che ha portato per pochi secondi i loro sostenitori all’interno della loro vita privata.

Giulia Stabile ha registrato un video che li ritrae in bagno, spensierati e giocosi, e le immagini vedono Sangiovanni occuparsi del lavaggio dei denti della compagna che si lascia coccolare dal fidanzato. I due ridono complici e si mostrano più uniti e felici che mai. Un periodo davvero ricco per le loro carriere, ma nonostante i mille impegni trovano sempre il modo di ritagliarsi dei momenti per vedersi e condividere attimi di vita quotidiana l’uno con l’altra.

I fan hanno risposto con entusiasmo e commozione a questo video. “Vi spiego cos’è l’amore“, scrive un utente condividendo le immagini della storia Instagram. Il loro pubblico, fatto prettamente di giovani, continua a sognare con loro e a supportarli individualmente e come coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dali 𓂃ᥫ᭡ (@sangioslady)

Solo poche settimane fa Giulia Stabile, nel corso di una puntata di Amici, aveva fatto sapere di essere felicemente impegnata e innamorata in risposta ad alcune lusinghe ricevute da un allievo della scuola. Parole che trovano conferma in queste dolce immagini.