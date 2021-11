Sangiovanni, la passione nascosta oltre la musica: fan increduli – FOTO

Sapete che Sangiovanni ha una grande passione che va oltre la musica? Una foto su Instagram lo rivela con grande stupore dei follower

Basta dire Sangiovanni per far cantare tutti, grandi e piccoli, con uno dei tormentoni del momento. Il giovanissimo cantante, ex allievo della scuola di “Amici”, ha battuto ogni record con un successo di pubblico mai visto. In radio come nelle classiche streaming, Sangiovanni è sempre in testa.

Acconto a lui, a sostenerlo e ad esultare, la sua fidanzata, Giulia Stabile, la ballerina che lo scorso anno si è aggiudicata la vittoria del talent di Maria De Filippi e che vediamo in queste settimane al tavolo dei presentatori di “Tu si que vales”.

Da poco Sangiovanni ha lanciato il suo nuovo singolo, in collaborazione con la sua grande amica Madame. Ma sapete che oltre alla musica c’è per il cantante una passione nascosta che forse nessuno avrebbe mai detto?

Sangiovanni, ecco cosa ama fare quando non canta

Il canto per Sangiovanni è tutta la sua vita. Ormai è famosissimo ma è anche molto giovane. Proprio lui non ha nascosto che in passato ha sofferto molto e proprio la musica lo ha aiutato a superare diverse situazioni difficili.

Di avere talento lo ha dimostrato a tutti e oggi ha preso la rivincita che merita, con grande affetto del pubblico che stravede per lui e l’amore della sua compagna Giulia Stabile. I due hanno deciso di farsi vedere molto meno sui social per preservare la loro privacy ma qua e là qualcosa la mostrano.

Basta guardare tra le Instagram stories e alcuni dolci momenti non mancano, come anche tante piccole curiosità sulla vita privata di Sangio. I più attenti, infatti, non si sono fatti sfuggire il particolare che racconta la passione nascosta del giovane che va oltre la musica.

Proprio sui social, Sangio ha mostrato le sue amate carte dei Pokemon. Un amore questo che lo accomuna a moltissimi altri giovani che con gli animali dai super poteri ci sono cresciuti e da grandi ne hanno fatto una passione da coltivare.

Nella Instagram Story Sangiovanni ha mostrato la carta, in primo piano, di un “Rayquaza”. Sotto ce ne sono molte altre, il che lascia intendere come il cantante sia un collezionista molto affezionato.