“Uomini e Donne”, l’ex tronista rompe il silenzio: “Ci siamo presi del tempo”

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono davvero lasciati? La coppia protagonista di Uomini e Donne è uscita allo scoperto dopo le numerosi voci sul loro conto

Matteo Fioravanti è stato uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne. Qualche settimana fa ha deciso di lasciare il programma con Noemi Baratto, corteggiatrice che aveva fatto in pochissimo tempo breccia nel suo cuore. Il trasporto e il sentimento che provava nei suoi confronti era già talmente forte che decise di sceglierla prima del previsto e di uscire dal programma insieme a lei. Eppure a distanza di poche settimane dal loro addio al trono, Matteo e Noemi si stanno già allontanando l’uno dall’altro.

Uomini e Donne, Matteo rompe il silenzio riguardo la crisi con Noemi

Ci sono state molte voci di recente su una loro ipotetica crisi e alla fine è stato proprio Matteo a rompere il silenzio e a chiarire quello che sta succedendo tra lui e Noemi negli ultimi giorni.

“Non ci siamo lasciati, affatto. Ci stiamo conoscendo ed è normale che ci siano degli alti e dei bassi. Abbia deciso di prenderci del tempo per darci delle risposte e andare avanti”.

Dunque è vero che c’è aria di crisi tra di loro ma anche tanta volontà di provarci e non buttare all’aria quello che hanno costruito insieme nei mesi trascorsi nel programma. Sicuramente la distanza non aiuta, come il fatto di essersi conosciuti in un contesto televisivo davanti alle telecamere che hanno seguito ogni attimo dell’evoluzione della loro conoscenza.

Non possiamo fare altro che augurare a Matteo e Noemi di ritrovare quella passione che li ha spinti a lasciare il programma per poter stare finalmente insieme.