Wanda Nara e Mauro Icardi: è LEI il motivo della crisi

La storia riguardo al triangolo amoroso tra Mauro Icardi, Wanda Nara e Maxi Lopez continua, c’è un’altra persona nel mirino

E’ finita al centro del gossip ed è diventata uno degli argomenti più rilevanti di questo periodo: la storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Sembra che dopo un momento di crisi, i due abbiano ritrovato il proprio equilibrio e una luna di miele a Dubai sia stata la ciliegina sulla torta.

I media argentini però non perdono occasione di continuare a parlare di loro, facendo spuntare altri nomi che potrebbero compromettere ancora una volta la storia d’amore tra il calciatore e l’opinionista.

Mauro Icardi e Wanda Nara: spunta il nome di una donna

Dopo aver parlato dell’ex marito di Wanda Nara che in questo ultimo periodo sembra si sia riavvicinato all’opinionista e madre dei suoi figli, spunta un’altra persona: China Suarez. Direttamente da Buenos Aires, è da tutti conosciuta per essere una modella ed aver partecipato ad alcune telenovele locali.

A quanto pare avrebbe avuto un flirt con Mauro Icardi e i media argentini hanno delle prove che potrebbero mandare di nuovo in tilt la relazione tra il calciatore del PSG e Wanda Nara.

Il presentatore di “Lam Ángel De Brito” ha rivelato che ci sono ancora alcuni dettagli da chiarire: “Si è scoperto che alla fine Icardi ha pagato l’hotel dove ha incontrato La China, non il contrario”.

Il programma tv “Los ángeles de la mañana” avrebbe riportato alcuni messaggi arrivati a Icardi per telefono come: “Ti separerai da tua moglie?”, o ancora, “Io non parlo con persone sposate, ma con te mi è permesso”. Poi: “Mi fa male vederti con Wanda…”.

“Mauro non ha mai cancellato tutte le chat con Eugenia. Ma lei sì – ha continuato il presentatore – Appena ha visto le storie che lui ha pubblicato con Wanda, lo ha bloccato”. Poi ha concluso: “Ci sono altri tre giocatori coinvolti, uno si saprà molto presto”.

Il web è curioso di sapere come finirà la storia dei due vip che stanno facendo molto parlare di loro. Sono ancora tanti i particolari da scoprire, ma i media argentini sono pronti a rivelare ulteriori dettagli.