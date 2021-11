Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate di sempre: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes

Elisabetta Canalis è senza ombra di dubbio una delle donne più amate del nostro Paese. Tutta la sua carriera è cominciata quando è stata presa come velina mora di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Di certo non poteva immaginare che da un ruolo così semplice la sua carriera potesse prendere il volo nel modo in cui poi è successo: nel giro di pochi anni è diventata un’attrice molto nota nel mondo del cinema e presto la vedremo ancora una volta in televisione in Vite da Copertina, un programma che parlerà principalmente di gossip.

Elisabetta Canalis in top e in minigonna: gli scatti che tolgono il fiato

Elisabetta arriva da molto lontano, è nata in quel di Sassari ed è cresciuta con la sua famiglia, alla quale è sempre stata molto legata. Poi l’amore l’ha portata a vivere a Los Angeles, dove oggi è sposata con Brian Perri, un noto chirurgo italo-americano.

I due hanno una figlia di nome Skyler che ha da poco compiuto sei anni. In America Elisabetta ha costruito la sua seconda famiglia, e anche se i suoi genitori le mancano tutti i giorni, lì ha tantissime persone che le vogliono bene e che non la fanno mai sentire sola.

Su Instagram ha quasi tre milioni di followers che la seguono ogni giorno e che la invadono di apprezzamenti, proprio come è accaduto sotto l’ultimo scatto che ha pubblicato dove è stata immortalata in top e minigonna.

La foto ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti: pioggia di likes per una delle showgirl e attrici più amate della televisione italiana.