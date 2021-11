Sorteggio playoff Mondiali: svelate le avversarie dell’Italia

Sorteggio Playoff Mondiali, l’Italia conosce le sue avversarie: accopiamenti da brividi per la nostra Nazionale.

L’Italia, dopo la vittoria dell’Europeo nel corso dell’estate, non è riuscita a ripetersi e a clamorosamente fallito la qualificazione per i prossimi Mondiali. In un girone decisamente abbordabile, la Nazionale ha conquistato solamente il secondo posto, lasciando il primato alla Svizzera che ha così strappato il pass per il Qatar.

La squadra di Roberto Mancini avrà un’altra occasione, proprio in quei playoff che furono fatali a Gian Piero Ventura. Rispetto a qualche anno fa, le cose sono cambiate e il format è totalmente diverso. Gli ultimi tre slot per le Nazionali Europee verranno assegnati tramite un mini torneo di spareggio. Le sei migliori seconde (tra cui l’Italia) sono in prima fascia e giocheranno le semifinali in casa mentre tutte le altre in seconda fascia(comprese due ripescate).

Ci saranno quindi 6 semifinali e 3 finali: le tre vincitrici si qualificheranno quindi per il Mondiale.

Sorteggio Playoff Mondiale: le avversarie dell’Italia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Italia-Svizzera 1-1 le pagelle e il tabellino: Di Lorenzo non basta, Jorginho sbaglia un rigore al 90′

Sorteggio lato A

Semifinale 1: Scozia – Ucraina

Semifinale 2: Galles – Austria

Sorteggio lato B

Semifinale 3: Russia – Polonia

Semifinale 4: Svezia – Repubblica Ceca

Sorteggio lato C

Semifinale 5: Italia – Macedonia del Nord

Semifinale 6: Portogallo – Turchia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Insigne, manca l’accordo sul rinnovo. Il Napoli ha già pronto il sostituto