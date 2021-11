“The Voice Senior 2021”, Al Bano messo da parte. La sua rivelazione cambia le carte in tavola

Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato una dura intervista relativa la sua estromissione dal programma condotto dalla Clerici. Sentiamo le sue parole.

Stasera riparte la seconda edizione di “The Voice Senior” su Rai 1 condotta da Antonella Clerici e affiancata dai coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

Per questa edizione tante sorprese, una su tutte l’estromissione in giuria di Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Le prime indiscrezioni avevano fatto trapelare che il cantante salentino ci era rimasto male per la decisione improvvisa della direzione artistica che aveva deciso di tagliarlo fuori così su due piedi.

Altre voci hanno addirittura sentenziato che avrebbe espresso parole di disappunto verso la collega, ma le sue parole sono state ben altre come riporta il settimanale Nuovo che lo ha intervistato.

Al Bano smentisce tutto, verso Orietta pensa solo una cosa: “…è più che meritato…”

Il cantante sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha tagliato corto sulle malelingue che gli sono state attribuite in cattiva fede e ha ammesso realmente cosa prova per la collega nonostante ci sia rimasto male per la decisione della produzione.

“Il successo che ha, oltre che essere strepitoso, è più che meritato…” ha detto senza pensarci Al Bano. Un’amicizia che li lega da 55 anni come lui stesso ha poi ricordato sollecitato dal giornalista:

“Abbiamo iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nello stesso periodo…Quando l’ho conosciuta ho capito subito che aveva un’anima buona…”. Nessuno astio quindi tra i due, anzi tanta stima reciproca e affetto condiviso.

Intanto il cantante però è pronto al ripescaggio a “Ballando con le Stelle” quindi con buona probabilità avremo modo di rivederlo in tv ma sotto le spoglie di un ballerino professionista e non come coach…