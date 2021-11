Alessia Mancini ha fatto preoccupare i suoi numerosi followers con uno scatto pubblicato dal letto d’ospedale: “Prevenire è meglio che curare, la salute è tutto”

Alessia Mancini è una delle showgirl più amate della televisione. La conosciamo tutti per essere stata velina nel famoso programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia. Per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio, così come negli anni lo è stato per molti altri. Quando è approdata sui social, in seguito, è riuscita a ad ottenere tantissimi followers pubblicando foto in cui mostra tutta la sua bellezza e storie in cui condivide momenti idi vita quotidiana con chi la stima, la ama e la segue con piacere.

Alessia Mancini in ospedale dopo l’operazione: “Ora è tutto ok”

Alessia, che su Instagram si mostra sempre allegra e sorridente, questa volta ha condiviso qualcosa di davvero molto intimo e di triste. Si è sottoposta ad un intervento chirurgico, non ha specificato cosa l’è successo ma in ogni caso ha voluto condividere con i suoi followers questa esperienza che l’ha segnata davvero tanto.

“ Buongiorno a tutti. Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento… tutto ok!

Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando prendetevi cura di voi… sempre! #prevenzione #lasaluteètutto“.

I suoi followers sono assolutamente d’accordo con lei. La prevenzione è importantissima, perché proprio come dice la parola stessa, essere sempre sotto controllo può aiutare ad andare incontro a malattie e prenderle appena in tempo.

Inoltre ha ricevuto tanti auguri di pronta guarigione: nel giro di pochissimi minuti, lo scatto ha ricevuto migliaia di likes e di altrettanti commenti.