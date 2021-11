“Più bella di un brano dei Beatles” Giulia Sol le batte tutte: magica! – FOTO

La favolosa cantante italiana Giulia Sol è a dir poco pazzesca nel suo ultimo post: si tratta di quattro foto semplicemente divine!

La meravigliosa fashion blogger ha condiviso quattro scatti, con la seguente didascalia: “Best of these days. Thankfully full of life” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Il meglio di questi giorni. Per fortuna pieni di vita”).

La prima immagine del post è uno strepitoso selfie, in cui Giulia guarda l’obbiettivo della fotocamera, con un’espressione abbastanza seria: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

Il secondo scatto, invece, la immortala per intero vestita da sera: l’immagine, scattata dal cellulare, ce la mostra super sorridente e provocante.

I post della talentuosa musical performer non passano mai inosservati: lo spettacolo è assicurato!

Ecco, dunque, la foto che tutti state aspettando…

Giulia Sol posta di nuovo: le sue FOTO fanno sempre stragi di cuori: resisterle è impossibile!

La terza foto del post ci mostra la bella influencer sul palcoscenico, affianco al famoso produttore discografico e disc jockey Sergio Cerruti: nello scatto Giulia indossa un vestitino nero e i tacchi a spillo.

Nell’ultima immagine, infine, il protagonista è solo il suo cagnolino: un maltese bianco, dal musetto dolcissimo!

Una cosa è certa: i post di Giulia Sol sono una gioia immensa per gli occhi di chi li guarda!

I fan sono letteralmente impazziti alla visione delle foto: sono stati, infatti, migliaia i mi piace ricevuti e centinaia i commenti scritti dagli utenti che a seguono e la sostengono.

Tra i messaggi scritti dai followers si legge ad esempio: “Più bella di un brano dei Beatles“; “Quando sorridi sei ancora più bella”; “Che belle gambe che hai… provino per Calzedonia?”; oppure “Sei sempre troppo bella”.

Non c’è dubbio: la fantastica attrice teatrale non ne sbaglia una!