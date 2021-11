Ilary Blasi lontana e felice senza Totti, accanto a lei altri due uomini

Ilary Blasi sconvolge tutto: cosa sta succedendo alla presentatrice che è lontana da Roma e dalla famiglia? La verità

Ilary Blasi sta per tornare in tv con uno dei format più amati, “L’Isola dei famosi”. Dopo alcune incertezze, il reality di Canale 5 è stato confermato e anche la conduttrice. Manca ancora un po’ di tempo alla partenza ed Ilary sembra dedicarsi, al momento, ad altro.

La moglie di Francesco Totti è infatti in un mood totalmente diverso da quello dell’Honduras. Proprio lei è “scappata” da Roma, senza il marito e di figli e si è rifugiata in un luogo freddo e lontanissimo, ma non è da sola.

Ilary Blasi, perché è lontana e senza Totti

Ilary Blasi è volata nella terra di Babbo Natale, in Lapponia. Sono diversi giorni che ormai la presentatrice ci mostra, tramite Instagram, il suo soggiorno divertente ma al freddo. Una vacanza di famiglia penseranno i più. Nient’affatto. Ilary per andare nella terra di Babbo Natale ha scelto la compagnia di altri due uomini ma non del marito.

Si tratta di Ennio Meloni, autore tv con il quale da anni ha instaurato una bellissima amicizia, e Luca Tommassini, il direttore artistico di “Star in the star”. Non è noto cosa stiano facendo i tre in uno dei posti più belli ma anche più freddi al mondo, ma di certo si tratterà di un viaggio di lavoro e non di solo divertimento.

Ad ogni modo la conduttrice sta trascorrendo dei giorni molti sereni e spensierati soggiornando in un villaggio di ghiaccio, con gli igloo con i tetti di vetro. Una location bellissima e quasi surreale che rende ancora di più tutto magico. Proprio da qui lei ed i suoi compagni di viaggio sperano di vedere lo spettacolo unico al mondo, quello dell’aurora boreale.

Lo stesso Luca Tommassini ha detto, infatti, nelle sue Instagram Stories: “È il viaggio che vorremmo fare tutti nella vita per vedere una delle meraviglie di questo nostro meraviglioso pianeta… speriamo di vederla”.