Benessere a tavola: 5 incredibili benefici della guava

Maggiormente consumata sotto forma di succo di frutta, la guava è un frutto esotico molto dolce e apprezzato per le sue spiccate proprietà.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 6 verdure ad alto contenuto proteico

Assaporata perlopiù sotto forma di succo di frutta, la guava è un frutto esotico aromatico e dalla consistenza burrosa; ampiamente diffuso nelle cucine di tutto il mondo per le sue spiccate proprietà nutritive. Cremoso e dal tipico color beige-rosato, la guava è un vero toccasana per l’organismo. Flavonoidi, sali minerali e potassio (più delle banane!)… le sue qualità sono smisurate. Scopriamo insieme 5 suoi benefici da gustare in tavola.

Guava a tavola: 5 incredibili benefici per la salute

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kaviya | Food & Lifestyle (@healthyycookbook)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: zucchero raffinato? Ecco 6 alternative migliori

ricca fonte di fibre: se si ha voglia di frutta, la guava è sempre un’ottima idea. Ricca fonte di fibre, questo particolare frutto esotico ne contiene quasi 5 g per una porzione da 100 g: si tratta di una delle percentuali più alte tra la frutta fresca. Tra le fibre si conta anche pectina, presente soprattutto nella mela e nota per le sue qualità di soppressore dell’appetito.

se si ha voglia di frutta, la guava è sempre un’ottima idea. Ricca fonte di fibre, questo particolare frutto esotico ne contiene quasi 5 g per una porzione da 100 g: si tratta di una delle percentuali più alte tra la frutta fresca. Tra le fibre si conta anche pectina, presente soprattutto nella mela e nota per le sue qualità di soppressore dell’appetito. tesoriera di vitamina C: frutto dall’aroma dolce e intenso, la guava è anche un’ottima fonte di vitamina C, nodale per proteggere l’organismo da raffreddore e influenze invernal. Secondo le stime degli esperti, ne contiene in media 228,3 mg, cifra di gran lunga superiore a quella delle arance (50mg) e dei kiwi (92.7 mg).

frutto dall’aroma dolce e intenso, la guava è anche un’ottima fonte di vitamina C, nodale per proteggere l’organismo da raffreddore e influenze invernal. Secondo le stime degli esperti, ne contiene in media 228,3 mg, cifra di gran lunga superiore a quella delle arance (50mg) e dei kiwi (92.7 mg). fa bene agli occhi: le folie di guava sono veri medicinali per la vista grazie all’elevato apporto di luteina, zeaxantina e licopene, tre nutrienti essenziali per il benessere degli occhi. Vista sana e forte? Il consumo regolare di guava garantisce tutto questo attraverso la lotta contro la degenerazione maculare associata all’invecchiamento delle cellule.

le folie di guava sono veri medicinali per la vista grazie all’elevato apporto di luteina, zeaxantina e licopene, tre nutrienti essenziali per il benessere degli occhi. Vista sana e forte? Il consumo regolare di guava garantisce tutto questo attraverso la lotta contro la degenerazione maculare associata all’invecchiamento delle cellule. nemica delle malattie cardiovascolari: il consumo regolare di guava garantisce protezione e rafforzamento del sistema cardiovascolare. Questo alimento dal color crema al rosato è un fedele alleato della salute dell’organismo: abbassa la pressione sanguigna e il colesterolo cattivo, potenziali cause di gravi patologie, ad esempio l’infarto del miocardio.