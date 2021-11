L’attaccante del Napoli parla del suo futuro: “Questo è quello che voglio”

Il Napoli si gode il primato in classifica in solitaria e intanto uno degli attaccanti di Spalletti parla chiaro: i piani per il futuro

Turno di campionato in cui il Napoli ha dato una grande risposta, dopo i recenti risultati negativi. Gli azzurri di Spalletti sono tornati alla vittoria, in maniera roboante: il 4-0 sulla Lazio vale il primato in classifica solitario, approfittando della sconfitta del Milan.

Una serata fortemente significativa e simbolica per i partenopei. Nel giorno in cui al ‘Maradona’ viene mostrata al pubblico la statua di Diego Armando Maradona, a un anno dalla morte, gli azzurri hanno ritrovato geometrie e gioco. Proprio contro quel Maurizio Sarri che li aveva portati a livelli assoluti.

Almeno per il momento, le assenze di Osimhen e Anguissa, che resteranno a lungo fuori per infortunio, non fanno paura. Ma non c’è tempo per fermarsi: bisogna restare concentrati per le prossime partite, in settimana altri due match fondamentali contro Sassuolo e soprattutto Atalanta. Occorrono altri risultati importanti per mantenere l’andatura.

Intanto, in una serata trionfale per il popolo di Fuorigrotta, uno dei protagonisti assoluti del match con i biancocelesti ha dato un annuncio importante per il suo futuro.

Napoli, l’annuncio alla fine della partita con la Lazio: “Voglio restare qui”

Parliamo di Dries Mertens, mattatore della sfida con una doppietta favolosa. Il belga ha realizzato la seconda e terza rete del Napoli, prima con una serpentina ubriacante in area, quindi con un destro capolavoro che è andato a morire all’incrocio. E a fine gara, nelle intervista postpartita, ha spiegato di voler restare in azzurro.

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’:

Abbiamo giocato la nostra miglior partita, adesso è importante continuare così. I gol? Mi fanno piacere, quando sei infortunato non è facile tornare. In questo momento devo esserci dopo l’infortunio di osimhen. le critiche non mi pesano. Futuro? spero di rimanere qui, di più non posso dire.

Un annuncio che farà piacere ai tifosi del Napoli. Ma che cosa ne penserà De Laurentiis? Il contratto del belga scade a giugno 2022. Vedremo quale sarà la decisione del patron azzurro.