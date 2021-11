“Che balconcino!”. Antonella Mosetti cambio look: irriconoscibile FOTO

Antonella Mosetti conquista il web con il cambio look: capelli corti e scollatura che lascia senza fiato i suoi migliaia di followers su Instagram

Antonella Mosetti è senza dubbio una delle showgirl più amate del mondo del web. Il successo è arrivato quando era giovanissima e ha partecipato a Non è la Rai, poi si è allontanata dal mondo della televisione per crescere sua figlia Asia, avuta quando era giovanissima. Quando la bambina è diventata grande, insieme alla sua mamma ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip dove ha avuto modo di farsi conoscere da quella fetta di pubblico che ancora non la conosceva.

Antonella Mosetti cambia look e manda in tilt i suoi followers

Antonella oggi ha migliaia di followers che la seguono ogni giorno su Instagram in tutte le sue avventure, sia con i suoi amici che con la sua famiglia. Asia oramai è diventata grande e Antonella ha ripreso in mano la sua vita, tra uscite e frequentazione che ci tiene sempre a tenere riservate perché non ama mettere in piazza la sua vita privata. Oppure come nell’ultimo caso, quando cambia i look e fa qualcosa di completamente stravagante.

L’ultima foto che ha pubblicato la vede con i capelli molto più forti e scuri, e un maglione addosso che lascia poco spazio all’immaginazione. I complimenti non si sono sprecati: i suoi fans ci hanno tenuto subito a farle presente che anche con questo taglio così tanto diverso da come eravamo abituati a vederla, sta meravigliosamente bene.

Con l’ultimo post la Mosetti ha collezionato migliaia di likes nel giro di pochissimi minuti: ogni complimento è assolutamente meritato.