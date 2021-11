“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha intervistato un personaggio molto vicino a Lando Buzzanca. La sua confessione ha fatto tremare la conduttrice di Canale Cinque

Continua a far discutere la polemica sorta attorno a Lando Buzzanca e alla compagna Francesca Della Valle. Stando ai recenti scoop, il matrimonio che la coppia avrebbe desiderato celebrare sembrerebbe esclusivamente essere una volontà della donna. L’attore, ricoverato in una clinica per problematiche di salute mentale, non sarebbe affatto in grado di intendere e di volere.

“Le sue condizioni si sono aggravate“, ha spiegato la D’Urso ai microfoni di “Pomeriggio 5”, prima di annunciare l’arrivo di un ospite che ha fornito ulteriori delucidazioni sulla vicenda. Si tratta di una persona molto vicina a Lando Buzzanca.

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso sgancia la bomba sull’attore: “Le sue condizioni sono gravi”

La vicenda che coinvolge Lando Buzzanca e Francesca Della Valle si sta complicando ogni giorno di più. La famiglia dell’attore, ricoverato in una clinica da diverse settimane, si è dichiarata alquanto preoccupata del suo stato di salute. Secondo il figlio Massimiliano, la Della Valle starebbe manipolando Lando al fine di estorcergli la firma necessaria per le carte del matrimonio, che la coppia aveva annunciato tramite un video diffuso sul web.

Quest’oggi, ai microfoni di “Pomeriggio 5”, è intervenuto Roberto, amico di lunga data di Buzzanca, che non ha fatto altro che confermare la tesi di Massimiliano. “Quest’uomo ha perso progressivamente il senno, non è in grado di intendere e di volere”, ha spiegato l’ospite, di fronte ad una sconcertata Barbara D’Urso.

“Lando non capisce le domande che gli poni, quindi non può essere in grado di decidere. Io non credo a questo matrimonio“: questa l’opinione di Roberto rispetto al caso che coinvolge l’amico. La conduttrice, in seguito, ha discusso con gli analisti a proposito di una questione altrettanto spinosa, emersa soltanto nelle ultime ore.

A quanto sembra, la Della Valle, in passato, sarebbe finita sotto inchiesta a causa di un disegno criminoso. La questione, ovviamente, non mancherà di essere approfondita nel corso dei prossimi appuntamenti della trasmissione.