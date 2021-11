“Che tempo che fa” Fedez confessione shock in diretta: “Io e Chiara ci siamo affidati a uno specialista”

L’artista a tutto tondo anche stavolta non ha avuto mezze misure e in diretta ha svelato realmente come si svolge il rapporto di coppia. Parole sconcertanti…

Insieme lui e la moglie solo su Instagram contano quasi 39milioni di follower e ciò li classifica sicuramente tra le coppie più seguite di sempre sui social a livello mondiale.

Non hanno mai avuto tabù con il pubblico che li segue proprio per questa loro genuina volontà di essere come due libri aperti senza segreti e cassetti nascosti nel doppio fondo.

Lo fa fatto domenica scorsa ancora una volta lo stesso Fedez intervistato da Fazio a “Che tempo che fa” rivelando un aspetto molto intimo della sua vita di coppia. Parole forti che però hanno messo l’accento su un tema importante come quello della serenità mentale.

Fedez ammette tutto senza peli sulla lingua, “La terapia di coppia da bene…”

Ne parleranno ampliamente anche nella loro serie tv “The Ferragnez”, in onda dal 9 dicembre su Prime Video, ma già la coppia ne aveva accennato in questi mesi direttamente sui social.

Chiara la scorsa estate aveva confessato di aver sofferto per molto tempo di attacchi di panico e di essersi regalata la consulenza settimanale con uno psicologo, poi però anche il marito si è accodato e lei per conoscersi meglio.

Penso che “la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”, ha dichiarato Fedez in trasmissione suscitando non poco clamore da parte del pubblico.

Ancora una volta il rapper ha posto l’accento su una tematica scottante ma di estrema attualità, facendo in modo di far capire anche ai più giovani che non si tratta di una vergogna oppure di un atto esplicito di fallimento. Piuttosto un atto di coraggio verso se stessi per migliorarsi alla massima potenza.