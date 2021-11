“Isola dei famosi”: ex naufraga in ospedale per un tumore

Una degli ex naufraghi dell’“Isola dei famosi” ha scoperto di avere un tumore ed ha rivelato ai fan la sua malattia

Alessia Mancini è una degli ex naufragi dell’“Isola dei famosi” e conduttrice molto conosciuta dal pubblico italiano. Ha da poco subito un intervento molto delicato che ha svelato attraverso un post Instagram.

L’ex letterina di “Passaparola” ha vissuto momenti difficili, ma oggi sembra più serena e tranquilla accanto alle persone che ama.

Alessia Mancini, dopo l’“Isola dei famosi” la brutta scoperta

Alessia Mancini qualche tempo fa ha scoperto di avere un mioma all’utero che ha dovuto togliere con un’operazione avvenuta alcuni giorni fa. Infatti, è appena uscita dall’ospedale Sant’Eugenio di Roma e una volta tornata a casa ha aggiornato i fan sul suo stato di salute.

“Casa dolce casa! Sto bene e sono contenta, mi fa un po’ male la ferita, ma sono sicura che le cose possono solo migliorare – ha affermato nel corso del video pubblicato sui social – “Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male, era in una posizione scomoda”.

Attraverso il filmato ha interagito e risposto ai fan che le hanno fatto molte domande riguardo al suo stato di salute e all’intervento. La conduttrice ha sottolineato l’importanza della prevenzione, perché senza quella molte cose non sarebbero scoperte in tempo per curarle.

La Mancini in convalescenza è coccolata e supportata dalla sua famiglia, sempre vicina a lei nel bene e nel male. Per non parlare dei fan che non hanno perso occasione di lasciare qualche commento e messaggio. L’affetto e la stima in questi anni sono cresciuti giorno dopo giorno ed il pubblico è sempre pronto a sostenere la conduttrice.