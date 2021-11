Giorgia Palmas si è mostrata bellissima su Instagram, lasciando tutti senza fiato. Il panorama è da infarto: curve da sogno.

Popolo del web riscaldato dalla visione donata dall’ultimo scatto di Instagram condiviso da Giorgia Palmas.

La classe 1982, si è distinta anno dopo anno nel mondo dello spettacolo con la sua bellezza e le sue curve devastanti. Dai tempi in cui ha calcato il bancone di “Striscia la Notizia” come velina a oggi ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani, incantati dal suo fascino eterno.

Tra questi quello del nuotatore Filippo Magnini con il quale si è legata in matrimonio, dando poi alla luce Mia, sua seconda figlia. È infatti mamma anche di Sofia nata nel 2008 dalla storia con il calciatore Davide Bombardini.

Oggi è felicissima al fianco della sua splendida famiglia, con la quale si mostra spesso nei suoi tanti scatti condivisi su Instagram: 1,8 milioni di follower ogni sua foto manda in estasi i fan. L’ultima ha esordito il medesimo effetto.

Giorgia Palmas, mise mozzafiato: fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

“Bambolina”, “Un sogno”, “Sembri una ragazzina”, “Wow”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Giorgia Palmas. Parole in cui si percepisce tutto l’entusiasmo del popolo del web a seguito dello scatto postato dalla showgirl: si tratta di una foto irresistibile in cui è ritratta con indosso collant e stivali, look che mette in risalto le sue curve da infarto.

Bellissima e sorridente, si mostra alle spalle di un parco milanese, sfoggiando la mise sensuale e al contempo sbarazzina. Molti fan notano infatti come sembri una ragazzina con questo look.

A colpirli non solo le sue curve sbalorditive, ma anche il suo sorriso magnetico e il suo sguardo ipnotico da sempre capaci di sciogliere i suoi fan.