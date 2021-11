In attesa che abbia inizio il nuovo appuntamento con il reality de “L’Isola Dei Famosi” i nomi dei primi naufraghi verranno inavvertitamente allo scoperto.

A seguito della sua passata edizione la conduttrice Ilary Blasi tornerà con molta probabilità al timone del reality de “L’Isola Dei Famosi“. E, seppur con notevole preavviso, in queste ore sono iniziate a venire allo scoperto le identità di alcune personalità appartenenti al mondo dello spettacolo, e che in maniera inattesa, vestiranno questa volta il ruolo di naufraghi.

In pole position, tra le opzioni che potrebbero essere confermate dall’appuntamento precedente con l’Isola, e per quel che riguarda invece le supposizioni e le preferenze del pubblico, pare che i vertici possano optare sul ritorno del vincitore 2021. Il noto artista musicale partenopeo, ed ironico personaggio del piccolo schermo, conosciuto con lo pseudonimo di Awed.

“L’Isola Dei Famosi” 2022 la scelta concorrenti, fuori i primi nomi

Innanzitutto questa sedicesima edizione del programma pare abbia messo in conto di ospitare al suo interno un’estrosa coppia di bionde soubrette. Tale scelta, quanto lo zoom delle telecamere su sfondo oceanico, si potrebbero dunque concentrare sulla celebre showgirl di origini pugliesi, nonché già ex naufraga della settima edizione del reality, Loredana Lecciso.

A farle compagnia, piuttosto in ascesa sul fronte della popolarità televisiva oltre che sul suo seguitissimo profilo Instagram, si presenterà con sorpresa per il suo pubblico l’ex giudice di “The Voice Senior”. La fantasiosa e ventenne influencer Jasmine Carrisi.

In conclusione altri due personaggi potrebbero accedere ad un volo d’andata per le Honduras. Fra questi si palesa il nome di un influencer ed imprenditore alquanto celebre in rete. Ma non del tutto sul panorama televisivo, Luigi Oliva. Infine, ad unirsi al frequentatore del web, alza la mano una celebrità venuta allo scoperto soltanto da poche settimane nel ruolo di comparsa al “GF Vip”. La modella in questione, conosciuta al pubblico della penisola per via del suo matrimonio con l’atletico gieffino ed ex schermidore Aldo Montano, potrebbe anche lei cimentarsi nell’attesa avventura sul piccolo schermo.

Si tratterebbe, dunque in questo caso, della bellissima Olga Plachino.