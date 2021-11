Maria Pia Calzone regala la sua bellezza in un strepitoso completo bianco. La foto per l’annuncio su Instagram che emoziona i fan: presto in televisione

La carriera di Maria Pia Calzone inizia con l’esordio al cinema datato 1988 in “Chiari di luna“, film diretto da Lello Arena, in seguito al quale collezione diverse importanti partecipazioni, anche nell’ambito televisivo e teatrale.

Ma la svolta decisiva per il suo successo, tale da intensificare l’attività professionale, è la partecipazione alla celebre serie tv “Gomorra“, nella quale dimostra l’ineguagliabile capacità interpretativa, unita ad un carisma smisurato. Partecipa ad una sola stagione, e tanto basta per ricordare “Immacolata Savastano” tra i personaggi più iconici dell’intera serie.

Nel 2016 recita nella commedia “La cena di Natale“, per la regia di Marco Pontini, prendendo parte anche al sequel “Io che amo solo te“. Lavora con il regista pluripremiato Ferzan Özpetek per la realizzazione di “Napoli velata“, e ottiene il un ruolo in “Benedetta Follia“, diretto da Carlo Verdone.

Apprezzata dalla critica e dal pubblico, vanta un grande seguito anche sui social, dove condivide nuovi progetti ed iniziative. L’annuncio rilasciato all’ultimo post elettrizza i fan, che presto la vedranno tornare in televisione da protagonista assoluta.

Maria Pia Calzone protagonista in Rai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Edoardo De Angelis e Sergio Castellitto tornano in Rai per altre due trasposizioni dei grandi spettacoli teatrali del drammaturgo, regista, attore e poeta Eduardo De Filippo. Dopo l’enorme successo ottenuto in termini di share con la reinterpretazione televisiva di “Natale in casa Cupiello“, anche quest’anno si ripete l’appuntamento, per trascorrere le festività all’insegna dell’arte e della storia.

Due appuntamenti imperdibili su Rai 1, il 14 ed il 21 dicembre, con “Sabato, domenica e lunedì” e “Non ti pago“. Maria Pia Calzone è la perfetta protagonista per la seconda opera, dove veste i panni di Donna Concetta Quagliuolo.

Lo dichiara su Instagram raccogliendo un immediato trasporto da parte dei fan, che aspettano con fervore di poter ammirare l’attrice in collaborazione con i due grandi nomi del cinema italiano. Sorridente, in un raffinato completo bianco, regala la sua bellezza ai followers, aggiungendo una riflessione che aumenta l’attesa.

Dopo aver annunciato le date delle due trasposizioni televisive, condivide il suo consiglio a prenderne visione: “Edoardo De Angelis ha fatto sua la lezione di Eduardo De Filippo: la tradizione va studiata, rispettata, amata ma non ci si può fermare lì. Ciascuno deve spiccare il proprio volo e la tradizione è un trampolino che ti permettere di saltare molto più in alto“. Un balzo che non ci possiamo perdere.