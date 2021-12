Ornella Vanoni, la rivelazione gela il web: “Non so se arriverò a Natale”

Ornella Vanoni è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La cantante, appena arrivata, ha gelato il pubblico con una inaspettata affermazione

Ornella Vanoni è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. In tantissimi anni di carriera ha fatto molteplici cose, ha partecipato a tantissimi Festival di Sanremo e ha cantato canzoni che hanno fatto sognare il nostro Paese. Oggi ha oltre ottant’anni ma ha una forza incredibile: infatti la vediamo spesso ospite in programmi televisivi, dove ha modo di raccontare un po’ della sua incredibile carriera e di quella che ad oggi è la sua vita quotidiana. L’ultima volta l’abbiamo vista da Fabio Fazio.

Ornella Vanoni spiazza il web: “Non so se arrivo a Natale”

Ospite a Che Tempo Che Fa, questa volta Ornella ci è sembrata piuttosto provata rispetto alle scorse volte. Era stanca, quasi abbattuta e meno energica del solito. Non siamo per niente abituati a vederla così, lei che ha sempre cercato di combattere contro gli anni che si porta addosso. Infatti, lasciandosi cadere sulla sedia che l’ha accolta per gran parte della sua ospitata, non ha potuto fare a meno di esternare quello che stava pensando in quel momento: “Io non lo so se ci arrivo a Natale“.

Fabio Fazio si è gelato a questa affermazione e poi, un po’ imbarazzato, ha cercato di sdrammatizzare, buttando lì un: “Mi sembra un ottimo modo per cominciare una conversazione” mentre andava ad accomodarsi alla sua postazione. Da lì è poi cominciata l’intervista che ha commosso particolarmente il web.

Il video, in ogni caso, è diventato virale sui social: Ornella, anche in momenti e con affermazioni come quelle, riesce ad essere una donna semplicemente iconica.