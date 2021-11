L’ultimo scatto di Stefania Orlando rivela forme e sensualità disarmanti, stavolta la standing ovation non si farà attendere.

E’ una lunga e prolifica carriera quella della conduttrice e showgirl romana, Stefania Orlando. L’amata concorrente nella passata edizione del “Grande Fratello Vip“, e nel presente per “Tale e quale show – Il torneo“, ha debuttato sul piccolo schermo all’inizio degli anni ’90. Mentre, soltanto dal 2007, grazie all’uscita sulle scene del suo primo singolo musicale dal titolo di “Sotto la luna“, Stefania è riuscita a farsi strada sino ad oggi vestendo, attraverso un mix di pura energia e talento, anche i panni di artista canora.

La soubrette classe 1966, dopo aver partecipato nel corso della serata di ieri ad uno spettacolo realizzato dalla celebre Miss Dragqueen, Tina Pika, ed aver mostrato con entusiasmo ed outfit leopardato i relativi momenti salienti dell’evento sui social, ha deciso di voltare pagine. E di sfoggiare, infine, la sua “irresistibile” mise en place di oggi. La conquista sarà imminente. Prima di subito l’attenzione degli utenti in rete sarà tutta per lei.

“Questo è strike!” Stefania Orlando curve e posa sensuale durante le registrazioni, è divina

“Sto registrando cose… Buongiorno!” Stefania esordisce con fare vittorioso in didascalia al suo ultimo post condiviso stamani su Instagram. “Oggi mi aspetta una giornata interessante“, continuerà poco dopo. La showgirl, prima di parlare dei suoi progetti per questo recente approdo in quel di Milano, vorrà indossare per l’occasione un outfit in bianco e nero, composto da un formale tailleur.

“Questo è strike” scriverà allora di risposta un fan della soubrette. O ancora, un secondo: “sei divina“. In posa elegante, adagiata su di una comoda poltrona bordeaux dalle fattezze novecentesche, Stefania riuscirà inaspettatamente a rapire in soli pochi istanti l’attenzione del pubblico.

“Scoppia, scoppia… Mi scoppia il cuor!” Ed è dunque citando niente meno che un emozionante e travolgente brano dell’indimenticabile Raffaella Carrà, che un’ammiratrice vorrà dilungarsi sul finale nella già piena ed esaustiva standing ovation dedicata alla “mai così dolce” Stefania.

Quest’ultima fan opta difatti per sottolineare, tra i numerosi commenti rilasciati in seguito allo scatto, quanto qui si presenti in primo piano e d’impatto, l’alto potenziale della sua bellezza in scena.