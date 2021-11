Elodie sa come sorprendere il suo pubblico. A scatenare l’entusiasmo dei fan è stato il suo ultimo annuncio che la vede confermare un progetto con un artista sorprendente

Mentre continua a dominare le classifiche con il suo brano “Vertigine“, tra i più trasmessi dalle radio italiane, Elodie si dedica ad alcuni progetti paralleli. Primo su tutti quello che vedrà per la prima volta l’artista protagonista anche sul grande schermo. Nelle ultime settimane la cantante ha infatti debuttato sul set cinematografico di “Ti mangio il cuore“, film diretto da Pippo Mezzapesa. Nonostante questo Elodie non lascia in stand by la musica e domani, mercoledì 1 dicembre, il pubblico avrà modo di ascoltare un nuovo brano che la vede coinvolta.

“La colpa del diavolo”, una nuova collaborazione per Elodie: a chi si affiancherà

Una notizia che i fan non si sarebbero mai aspettati di ricevere e che vede Elodie affiancarsi per la prima volta a uno degli artisti più amati dell’attuale scena musicale. Mercoledì 1 dicembre uscirà su tutte le piattaforme digitali “La colpa del diavolo“, il nuovo singolo di Rkomi.

Un brano che comprende la collaborazione con Elodie come dimostrano i pochi secondi condivisi sugli account social dai due, che hanno voluto regalare al pubblico una piccola anteprima della canzone.

L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo dei fan ma anche di alcuni colleghi, come dimostrano i commenti lasciati sotto ai post. Da Elisa ai Pinguini Tattici Nucleari, a Roshelle che scrive: “Che bomba, avevo super voglia di ballare“.

Nell’ultima settimana Elodie è stata protagonista anche dell’ultimo video di Marracash, “Crazy in love“, ispirato alla loro storia d’amore ormai conclusa. La cantante è stata musa ispiratrice del nuovo album del rapper che l’ha voluta anche nella copertina insieme alle persone più importanti della sua vita. I due artisti, come dichiarato più volte, sono rimasti in ottimi rapporti nonostante abbiano deciso di concludere la loro relazione per differenze caratteriali.

Un periodo davvero ricco per la cantante che nel corso del nuovo anno pubblicherà anche il suo nuovo album, di cui “Vertigine” ha rappresentato il primo assaggio.