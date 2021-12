Esplosione improvvisa di una bomba della 2° guerra mondiale: 4 feriti

76 anni dopo, la Germania deve ancora fare i conti con il ricordo, ancora oneroso, del secondo conflitto mondiale.

Violenta deflagrazione a Monaco di Baviera, in Germania. L’informazione è stata annunciata dalla polizia locale, la cui fonte precisa che l’improvvisa esplosione di un ordigno ha scosso un intero cantiere della città extracircondariale a sud del Paese. Secondo quanto riportano i media locali, a esplodere sarebbe stata una bomba aerea della Seconda Guerra Mondiale.

BREAKING: German police say three people have been injured after an old aircraft bomb exploded near Munich’s main train station

Read today’s top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/ZVIKiVZGJp

— Sky News (@SkyNews) December 1, 2021