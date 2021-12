Ultima vittoria per Federica Pellegrini nel giorno del ritiro. Vince a Riccione nei 200sl il suo ultimo titolo italiano per l’Aniene, dopo 15 anni di gare.

Federica Pellegrini si ritira e vince il suo ultimo titolo

Il giorno del ritiro è arrivato per la grande Federica Pellegrini, che ha vinto la sua ultima gara.

I 200sl in vasca corta degli Assoluti Invernali di Riccione chiudono la sua strabiliante carriera.

Tantissime le persone del mondo dello sport e non solo ad esserle vicine in questo giorni.

A festeggiare con lei e ad aiutarla a dire addio alla sua carriera erano presenti anche celebri rivali passate. Vicine alla campionessa vi erano le olimpioniche Camelia Potec, Sarah Sjostrom, Femke Heemskerk, Sara Isakovic, la storica avversaria Evelyn Verraszto, Alice Mizzau per rappresentare le azzurre.

Dopo la gara e la conseguente premiazione, sono iniziati i festeggiamenti e lo show finale insieme alle campionesse estere, per ricordare ed omaggiare una carriera tanto eccellente e costellata di vittorie.

L’ultima “gara” che ha dovuto affrontare è stata un’ultima vasca insieme alle colleghe nuotatrici con in sottofondo la celebre canzone “Vita spericolata” di Vasco Rossi.

“Last Free 200”, così la campionessa aveva ribattezzato sui propri social quella che sarebbe stata l’ultima gara dei 200 stile libera della sua carriera sportiva. Una chiusura decisamente positiva che ha visto la conquista del primo posto.

Al termine della gara il pubblico si è alzato in piedi ed ha rivolto alla campionessa una lunga standing ovation. Federica si è mostrata commossa e felice per il gesto ed ha rivolto al suo pubblico un accenno di inchino e il gesto del cuore con le mani.

Grande commozione per la sua ultima gara ma anche tanta gioia per la sua eccezionale vittoria. Ad assistere alla sua ultima gara anche personaggi dello spettacolo, presente Mara Maionchi, ed immancabilmente la famiglia Pellegrini, papà Roberto e mamma Cinzia, commossi e felici per la loro campionessa.

Durante la sua carriera Federica ha conquistato 2 medaglie olimpiche, 11 medaglie mondiali, 20 europee, 8 mondiali in vasca corta e 17 continentali in distanza breve.