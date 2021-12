La giovane ballerina ha potuto realizzare un altro sogno: “Spero di non svegliarmi”. Giulia Stabile rivela chi le ha dato l’opportunità di partecipare a “Tu Si Que Vales”

A soli 19 anni e in poco più di dodici mesi Giulia Stabile è riuscita a realizzare alcuni sogni nel cassetto che non avrebbe mai immaginato di riuscire a vivere. Il suo talento nella danza le ha permesso di alzare la coppa della ventesima edizione di Amici ma non solo, anche di far parte del cast dei ballerini professionisti del talent di Maria De Filippi, con la quale ha stretto un forte rapporto. Proprio questo legame l’ha portata a partecipare anche a un altro noto programma Mediaset, Tu Si Que Vales. La ballerina ha rivelato come il suo ruolo all’interno della trasmissione sia cambiato proprio grazie alla presentatrice.

La confessione di Giulia Stabile: “Me lo chiese inaspettatamente, così sono entrata a far parte della famiglia”

Si è conclusa sabato 27 novembre l’edizione di Tu Si Que Vales con la finale che ha decretato vincitore l’artista Sadeck che con le sue coreografie “geometriche” ha conquistato pubblico e giuria. Tempo di saluti per i protagonisti del programma di successo del sabato sera di Canale 5 e tra questi spicca l’omaggio realizzato proprio da Giulia Stabile.

Il ruolo della ballerina all’interno del programma è cambiato in corso d’opera, proprio per volere di Maria De Filippi. A raccontarlo è la giovane attraverso un post Instagram. “Un’avventura partita con il backstage di Witty, poi un giorno la Mery (Maria De Filippi) mi ha chiamata in studio per un’improvvisazione con un concorrente durante la puntata“, un momento che emozionò i presenti in studio e il pubblico da casa.

“Nelle registrazioni successive invece mi chiese inaspettatamente ‘Ti metti tra Belen e Alessio?’ e così sono entrata a far parte di questa grande famiglia di Tu Si Que Vales“, scrive. Da allora la ballerina è stata considerata una specie di “mascotte” e ha stretto un forte legame con i presentatori e i giudici, condividendo spesso foto e video dei momenti passati insieme. Quegli stessi professionisti che ha sempre seguito tramite lo schermo televisivo e con il quale non avrebbe mai immaginato di poter lavorare.

“Oggi si conclude una nuova esperienza che mi ha fatto divertire e mi ha arricchita” -rivela- “sono una ragazza di soli 19 anni e sto vivendo un sogno dal quale spero di non svegliarmi“.

Conclusa l’esperienza con Tu Si Que Vales la ballerina continuerà invece la sua avventura come professionista nella nuova edizione di Amici, per la felicità dei suoi numerosissimi sostenitori.