Arrivano novità sulla seconda edizione di “LOL-Chi ride è fuori”: tra concorrenti e presentatori, le rivelazioni sono sbalorditive.

Chi scoppia a ridere esce dai giochi. Questa la semplice, ma insidiosa regola di “LOL-Chi ride è fuori”, format che ha incollato i telespettatori agli schermi nel 2021 e che ritorna con la sua seconda edizione.

Dopo il suo esordio dai tanti consensi, anche se non erano mancate le critiche, il programma targato Amazon Prime Video ritorna per la gioia dei suoi fan.

Il gameshow, che ha fatto piangere dalle risate molti, è in assoluto il programma più visto sulla piattaforma: pertanto è stata messa in moto la macchina organizzativa per realizzare le nuove puntate.

Tramite i social, Fedez, alla conduzione anche quest’anno, ha annunciato i nuovi concorrenti presenti nel cast.

“LOL-Chi ride è fuori 2”, il cast: novità incredibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LOL Chi Ride è Fuori (@chiridefuori)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Stacco imperiale… Ma non hai freddo?”, Justine Mattera panorama a luci rosse: primo piano nel punto giusto – FOTO

Tramite Instagram Fedez è andato in diretta con Frank Matano sui canali di Amazon Prime annunciando i nomi del nuovo cast di “LOL chi ride è fuori 2”.

La più grande novità della stagione in arrivo è la sostituzione di Mara Maionchi: a prendere il suo posto è proprio Matano, lo scorso anno dalla parte dei concorrenti.

Per quanto riguarda i protagonisti della seconda stagione saranno Diana Del Bufalo, Mago Forest, Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Tess Masazza, Alice Mangione, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Max Angioni e Gianmarco Pozzoli.

Questi dovranno resistere alle risate davanti ai tentativi dei colleghi di farli cedere come era accaduto nella prima edizione in cui a non scoppiare a ridere fino all’ultimo era stato Ciro Priello dei The Jackal.

Nel cast avrebbe dovuto prendere parte anche Claudio Bisio: tuttavia ha dovuto rinunciare in quanto impegnato sul set di “Zelig”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Un minuto di silenzio…”, Erica Piamonte si spoglia e resta in intimo, temperature in aumento: domatrice delle Dolomiti – FOTO

Per la nuova stagione arrivano quindi grandi nomi che non hanno fatto che aumentare l’impazienza dei fan per i nuovi episodi_ la data sulla messa in onda del format non è ancora stata comunicata.