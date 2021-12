Mikaela Neaze Silva ha scatenato l’immaginazione dei fan mostrandosi con una mise hot, scoprendo così le curve da infarto.

Curve sbalorditive, fascino irresistibile. Mikaela Neaze Silva ha fatto sognare il popolo del web con un ennesimo scatto da brivido condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

168 mila follower sul social, la showgirl e velina è amatissima dal pubblico, conquistato dalla sua bellezza esotica e dai suoi lineamenti da bambolina.

Diventata nota in Italia a seguito della partecipazione come velina a “Striscia la Notizia”, al fianco della collega Shaila Gatta, è inoltre seguitissima sui social dove mostra la sua vita scandita tra set, shooting e attimi di relax.

Il filo conduttore degli scatti ipnotici che compaiono quotidianamente sul suo feed sono le sue curve da sogno e la sua personalità vulcanica, mandando letteralmente in estasi il popolo del web. L’ultimo post ha esordito lo stesso effetto, regalando ai fan una visione sbalorditiva.

Mikaela Neaze Silva mise hot: fan nel delirio

“Meravigliosa”, “Che stacco di coscia”, sono alcune delle parole di apprezzamento condivise sotto all’ultimo post di Mikaela.

Parole in cui si legge tutto l’entusiasmo dei fan per la mise sfoggiata dalla ballerina: il suo look hot è infatti composto da una minigonna cortissima color verde acceso, abbinata a un paio di stivaloni sopra il ginocchio che lasciano comunque scoperta parte delle sue gambe irresistibili.

Lo scatto è un selfie allo specchio in cui la velina è ritratta super affascinante con i capelli raccolti. Di seguito nel post altre foto in cui è bellissima e infine un momento da una cena golosa in cui ha assaporato una pizza molto invitante.

Il post ha raggiunto un grande successo, come d’altronde accade a seguito di tutti quelli condivisi dalla showgirl, super apprezzata dal pubblico conquistato nel tempo dalla sua forma smagliante e della sua verve unica.