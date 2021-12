Avete mai visto Martina Colombari al risveglio? Nel suo ultimo scatto acqua e sapone in posa “compromettente” ha la sensualità di una dea.

A seguito del suo indimenticabile approdo nei panni di modella e vincitrice della 52esima edizione di “Miss Italia” nel 1991, nel medesimo anno l’attrice e conduttrice, Martina Colombari, esordì per la prima volta sul grande schermo, per poi dar seguito sino ad oggi ad una prolifica e luminosa carriera nel mondo dello spettacolo.

L’attrice, classe 1975, dopo aver preso recentemente parte al cortometraggio “Martina sa nuotare“, diretto da Giorgio Molteni, ha anche partecipato come concorrente in questo 2021 alla trasmissione “Soliti Ignoti“. Al di là dei suoi impegni con il piccolo schermo, però, la nata sotto il segno del Cancro si dimostra una personalità molto attiva anche sui social. Dove pubblica, oltre alle sue riflessioni, anche alcune immagini d’inebriante e benefica quotidianità. L’ultima della serie, ed accolta con grande entusiasmo, ha fatto la sua comparsa in rete soltanto pochi istanti fa.

“E’ compromettente” Martina Colombari super sexy: dal nude al risveglio è già una dea – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

“Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria…” L’attrice ha desiderato spolverare stamani un memorabile brano del 2011 realizzato dal celebre cantautore Jovanotti. Dalle significative riflessioni contenuto nel singolo “Ora” Martina sfoggerà la sua bellezza al naturale su Instagram, grazie ad un posa presto identificata da un curioso osservatore come “compromettente“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Mattino 5”, Federica Panicucci e la stoccata al noto collega: insinuazione pesante in diretta

Per via di un dolcissimo sbadiglio, incorniciato ad arte da bigodini ed una mise en place dalle tinte nude, Martina ammiccando conquisterà nuovamente il suo pubblico sul web, che non attenderà oltre per rispondere alla sua amorevole didascalia dalle tinte arcobaleno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Vite al Limite”. Se non fosse dimagrito la moglie lo avrebbe piantato in tronco. Il bivio di un paziente obeso del popolare programma

“Parole sante“, commenterà un’ammiratrice colpita dal significato della frase, quanto dalla potenza del suo sorriso. Ed aggiungendo poco più tardi un ulteriore approfondimento sulla questione. “Allegria e serenità sono il miglior alleato“. Anche molti altri, reattivi al seguito di complimenti, sembreranno non esprimere dubbi a tal proposito.

“Cosa sei acqua e sapone…“, concluderà infine un ultimo fan della nota attivista per “Every Child is my Child“. Importante progetto e libro a cui l’attrice ha preso parte alla sua realizzazione nel corso delle precedenti annualità.