Marina la Rosa ha mandato in estasi il popolo del web mostrandosi irresistibile. Tra la mise e la posa, la visione è da infarto.

Giornata bollente per il popolo del web, la cui temperatura si è alzata a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Marina la Rosa sui social. Come accade con la pubblicazione di ogni foto condivisa dalla showgirl, anche questa volta la visione ha paralizzato il pubblico.

44 anni, di Messina, il suo fascino ipnotico non smette mai di lasciare senza fiato. Dai tempi in cui ha preso parte alla prima edizione del “Grande Fratello” a oggi la sua bellezza è intramontabile: fisico da urlo, lineamenti angelici, sguardo magnetico, il suo fascino ha fatto nel tempo breccia nel cuore di milioni di fan.

Accanto alla sua notorietà sugli schermi, si è aggiunta quella sul web tanto che su Instagram conta ben 93 milioni di follower. L‘ultimo scatto apparso sul suo feed ha fatto viaggiare le fantasie di tutti.

Marina la Rosa mozzafiato: posa e mise hot

“Sei una dea”, “Divina”, “Bellissima”, “Schianto”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono nei commenti all’ultimo post di Marina la Rosa.

Si tratta di una foto in cui è ritratta distesa sul divano con indosso solo una camicia e sotto il nulla: le sue game mozzafiato sono in primo piano, per la gioia dei fan mostrando i lati più seducenti del suo fisico da sogno.

Capelli sciolti, sguardo ipnotico la visione ha fatto breccia nel cuore del popolo del web che si è scatenato tra cuori e complimenti, come accade a seguito di ogni contenuto della showgirl.

A conquistare il pubblico inoltre le parole nella didascalia al post in cui si è sfogata contro l’albero di Natale apposto a Roma, per lei non gradevole alla vista e troppo costoso per la città: molti fan le danno ragione notando come non solo sia bellissima, ma anche molto riflessiva e profonda.